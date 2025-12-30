Manovra approvata dal Parlamento: passa odg per trovare nuovi fondi per l’Iit di Genova

Genova. La manovra finanziaria 2025 presentata dal Governo guidato da Giorgio Meloni è stata definitivamente approvata questa mattina dal Parlamento, diventando quindi legge. Tra i tantissimi documenti portati in discussione, accolto anche l’ordine del giorno presentato da Noi Moderati che impegna il governo a trovare nuove risorse a favore dell’Istituto italiano di tecnologia di Genova, per valorizzarne il contributo allo sviluppo tecnologico del Paese.

“È un segnale doveroso verso un’eccellenza della ricerca riconosciuta anche a livello internazionale, un fiore all’occhiello per Genova e per l’Italia – ha commentato Ilaria Cavo, deputata ligure di Noi Moderati e vicepresidente della Commissione Attività produttive della Camera – Monitoreremo l’impegno preso dal governo con questo odg insistendo perché si possano individuare nuove risorse finanziarie per l’Iit che possano permettere una continuità alle progettualità in essere e di salvaguardare i posti di lavoro, nella consapevolezza che investire nella ricerca scientifica è sempre strategico”.

Tiepida la reazione dell’opposizione: “L’accoglimento, seppur in forma riformulata e più blanda, dell’ordine del giorno che chiedeva il ripristino dei fondi all’Istituto Italiano di Tecnologia rappresenta un segnale che va nella gusta direzione ma su cui vigileremo affinché non resti solo sulla carta”, commentano la vicepresidente del Gruppo PD alla Camera Valentina Ghio dopo l’approvazione all’interno della manovra di bilancio del suo ordine del giorno presentato insieme a i deputati PD Alberto Pandolfo e Luca Pastorino, che chiedeva il ripristino dei 15 milioni tagliati dal Governo.

“Il Governo – proseguono Ghio, Pandolfo e Pastorino – dopo aver tagliato 15 milioni di euro a una delle principali eccellenze della ricerca in Italia ha dovuto prendere atto della necessità di non poter rimanere arroccato sulle sue posizioni. La riformulazione e l’apertura mostrata non cancella però la gravità del definanziamento e rimane la preoccupazione che quanto fatto non venga trasformato in azione, visto che la stessa richiesta presentata al Senato dal senatore PD Lorenzo Basso è stata respinta. Una contraddizione evidente che conferma come, al di là degli annunci, manchi ancora una decisione chiara e coerente a favore della ricerca e del sostegno dell’Istituto Italiano di Tecnologia”.

“L’IIT – concludono Ghio, Pandolfo e Pastorino – è un’eccellenza nel campo dell’ innovazione, della ricerca della tecnologia, tagliare o non ripristinare i fondi porterebbe a conseguenze concrete come meno stabilità per i ricercatori, meno continuità nei progetti, un rischio reale per centinaia di posti di lavoro qualificati e per la capacità del Paese di competere in un settore vitale. Per questo non ci fermeremo a questo primo sì formale, ma lavoreremo affinché quei fondi vengano realmente ripristinati”.

“Sull’IIT abbiamo assistito ancora una volta ad una narrazione faziosa con il solo scopo di creare un allarmismo che, come ho avuto modo di evidenziare in passato, era del tutto ingiustificato e l’approvazione dell’Odg promosso da Fdi, a firma dell’On. Mauro Malaguti, su questo tema nella finanziaria approvata oggi, lo dimostra. Abbiamo chiesto al nostro Governo un impegno concreto rispedendo al mittente l’impianto accusatorio del campo largo che, anche in questo caso, si sgretola sotto il peso delle verità fattuali”. Commenta così Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, l’approvazione dell’Odg promosso da Fdi e approvato nel corso della finanziaria.