Disagi

Maltempo, mezzi pesanti e incidenti: ancora code in autostrada attorno a Genova

La riapertura del Psa di Pra' sta provocando un afflusso anomalo di autoarticolati che sta creando qualche disagio

coda mezzi pesanti autostrada

Genova. Altra mattinata di passione per chi usa l’auto oggi attorno a Genova. Dopo la chiusura dei varchi portuali di ieri al Psa di Pra’, la riapertura anche con più gate sta provocando disagi non solo sulla A10, ma anche sulla viabilità ordinaria.

Un incidente di un veicolo, autonomo e non grave, ha provocato ulteriori problemi: alle 9 si segnala coda di un chilometro tra Pra’ e Pegli. Coda anche in uscita a Genova Pra’.

Ripercussioni anche sulla A26 con coda tra Masone a l’allacciamento A26/A10 Genova-Savona, direzione Genova Voltri.

Sulla A7 la situazione più complicata è tra Isola del Cantone e Busalla con 4 km di coda.

Coda anche sulla A12 tra Genova Nervi e l’allacciamento A12/A7 Serravalle-Genova in direzione Genova.

 

 

