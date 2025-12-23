  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Inverno

Maltempo: danni nel savonese per la pioggia battente, il forte vento e neve sopra i 700 metri

Frane e alberi caduti sulle strade dell'entroterra. Cessata l'allerta gialla nivologica

Generico dicembre 2025

Savona. Come anticipato dalle previsioni meteo, pioggia, vento forte e neve hanno colpito il territorio della provincia di Savona (e in particolare l’entroterra) nelle ultime ore.

All’interno, ma solo sulle zone più collinari, si sono registrati fino a 30 centimetri di neve: in Alta Valbormida la dama bianca ha ammantato il colle del Melogno e alcune aree sopra i 700 metri. Trattandosi di neve molto bagnata e pesante sono a rischio le strade dove rami e alberi si sono abbattuti al suolo.

Arpal conferma la fine dell’allerta gialla nivologica sul settore D (alle spalle del capoluogo di Savona).

Generico dicembre 2025

Neve anche in autostrada, sulla A6, tra Millesimo e Ceva, dove poco dopo l’alba un camion intraversato ha causato code e qualche disagio ma la situazione si è risolta.

La Provincia di Savona raccomanda anche per le prossime ore “massima attenzione, prudenza e precauzione, limitando gli spostamenti allo stretto necessario”. Nel caso, è consigliato “procedere con estrema cautela su tutte le direttrici dell’entroterra, per la possibile presenza di alberature pericolanti o di alberi o ramaglie sulla carreggiata. Sono in corso su tutto il territorio gli interventi di messa in sicurezza del personale della Provincia”.

Qualche problema si è registrato anche in Riviera. A Savona, il vento forte ha abbattuto un albero di piazza del Popolo. Per fortuna non si registrano danni particolari.

Generico dicembre 2025

A Giustenice a causa delle forti piogge si è verificato uno smottamento in via Castello. La strada risulta ora chiusa nei due sensi di marcia. Le operazioni per rimuovere il materiale riversatosi sulla carreggiata sono in corso.

Generico dicembre 2025
Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.