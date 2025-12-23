Maltempo: danni nel savonese per la pioggia battente, il forte vento e neve sopra i 700 metri

Savona. Come anticipato dalle previsioni meteo, pioggia, vento forte e neve hanno colpito il territorio della provincia di Savona (e in particolare l’entroterra) nelle ultime ore.

All’interno, ma solo sulle zone più collinari, si sono registrati fino a 30 centimetri di neve: in Alta Valbormida la dama bianca ha ammantato il colle del Melogno e alcune aree sopra i 700 metri. Trattandosi di neve molto bagnata e pesante sono a rischio le strade dove rami e alberi si sono abbattuti al suolo.

Arpal conferma la fine dell’allerta gialla nivologica sul settore D (alle spalle del capoluogo di Savona).

Neve anche in autostrada, sulla A6, tra Millesimo e Ceva, dove poco dopo l’alba un camion intraversato ha causato code e qualche disagio ma la situazione si è risolta.

La Provincia di Savona raccomanda anche per le prossime ore “massima attenzione, prudenza e precauzione, limitando gli spostamenti allo stretto necessario”. Nel caso, è consigliato “procedere con estrema cautela su tutte le direttrici dell’entroterra, per la possibile presenza di alberature pericolanti o di alberi o ramaglie sulla carreggiata. Sono in corso su tutto il territorio gli interventi di messa in sicurezza del personale della Provincia”.

Qualche problema si è registrato anche in Riviera. A Savona, il vento forte ha abbattuto un albero di piazza del Popolo. Per fortuna non si registrano danni particolari.

A Giustenice a causa delle forti piogge si è verificato uno smottamento in via Castello. La strada risulta ora chiusa nei due sensi di marcia. Le operazioni per rimuovere il materiale riversatosi sulla carreggiata sono in corso.