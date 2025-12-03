  • News24
Le indagini

Carezze e baci in classe alle alunne delle elementari: maestro 40enne indagato e sospeso dall’insegnamento

E' accusato in due distinti procedimenti penali di violenza sessuale su minore. Sul suo pc anche materiale pedopornografico

Genova. Un maestro genovese di 40 anni è stato sospeso dall’insegnamento con una misura interdittiva perché indagato per violenza sessuale su minore. A firmare la misura il gip Liborio Mazziotta. Il sostituto procuratore Luca Scorza Azzarà aveva chiesto i domiciliari.

Ad accusare il maestro sono al momento sei bambine delle elementari, di cui due di soli 7 anni. in due distinti procedimenti penali. Sono state proprio le due ultime denunce a far scattare la richiesta di misura.

Il 40enne infatti è imputato con le stesse accuse per fatti che risalgono all’anno scolastico 2023-24 in una scuola elementare del centro di Genova. In quel caso quattro bambine di quinta elementare, attraverso i loro genitori, lo avevano denunciato per alcuni comportamenti avvenuti in classe: si tratterebbe di carezze sulla schiena e baci sulle guance. Gli episodi non avevano portato ad alcuni intervento da parte della scuola e neppure il pm aveva ritenuto di chiedere alcuna misura nei suoi confronti anche quando a febbraio di quest’anno era scattata la perquisizione da parte della squadra mobile. Gli avevano sequestrato telefono e pc e su quest’ultimo era stato trovato materiale pornografico e alcune immagini pedopornografiche. Per quegli episodi il pm ha chiesto il rinvio a giudizio e l’udienza preliminare è fissata a febbraio davanti alla gip Silvia Carpanini.

Il 40enne nel frattempo era entrato in ruolo e aveva cominciato a insegnare in una nuova scuola. Meno di un mese fa, le nuove accuse: questa volta a subire le attenzioni del maestro sarebbero state due bambine di seconda elementare. Le maestre, sentite dagli investigatori della squadra mobile, hanno spiegato che sapevano dell’indagine precedente e che “lo tenevano d’occhio” e avrebbero confermato almeno uno degli episodi.

Il giudice ha ritenuto sufficiente la misura dell’interdizione dell’insegnamento per un anno visto che le accuse riguardano comportamenti e presunti abusi tenuti soltanto in ambito scolastico.

 

