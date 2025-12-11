  • News24
Madre Nostra, lo spettacolo con le donne del Centro per non subire violenza torna in scena al Teatro dell’Ortica

Domani sera al Teatro dell'Ortica, anteprima della nuova stagione teatrale "Declinazioni"

Genova. Va in scena domani, venerdì 12 dicembre, alle ore 20:30 presso il Teatro dell’Ortica (Via Allende 48, Molassana), lo spettacolo Madre Nostra. L’evento, frutto della consolidata e vitale collaborazione tra il Centro per non subire violenza e il Teatro dell’Ortica, sarà anche l’occasione per presentare in anteprima la prossima stagione teatrale, intitolata “Declinazioni”.

Madre Nostra è un’opera di drammaturgia originale nata dal laboratorio teatrale svolto con le donne seguite dal Centro Antiviolenza nel loro percorso di fuoriuscita da relazioni violente. La ricerca drammaturgica, condotta collettivamente e con la regia di Ilaria Piaggesi e Romina Soldati, ruota attorno al concetto di madre, inteso come ruolo sociale, oggetto relazionale, Terra, partenza alla vita e donna. “Abbiamo indagato a fondo tutte le possibili provenienze – raccontano le registe – ed è emerso che la cosa che appartiene a tutte e a tutti è l’essere figli di qualcuno“. Lo spettacolo si interroga sulle contraddizioni della maternità, sulla trasmissione generazionale dei modelli da madre a figlia, e sul rapporto intimo con l’origine e la Terra.

Il racconto, poetico ed evocativo, è tenuto insieme dall’azione dello scavare: scavare per cercare, per portare alla luce, per dissotterrare ciò che è stato perso o dimenticato. Le mani delle donne sono sporche di terra. Scavano con amore e disperazione per riportare alla luce pensieri nascosti, consapevolezze celate, ricordi dimenticati e persone perdute. Un atto che evoca l’immagine di donne alla ricerca dei propri dispersi, scavando insieme per alleggerire il peso e riemergere dalla Terra, come in una nuova nascita.

Lo spettacolo si avvale della performance delle attrici del Centro Per Non Subire Violenza e del Teatro dell’Ortica. (Progetto cofinanziato da Regione Liguria (DGR 324-2024) a valere sulle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” – DPCM 16 novembre 2023).

La serata sarà anche l’anteprima della nuova Stagione Teatrale del Teatro dell’Ortica, “Declinazioni“, che accompagnerà il pubblico da gennaio a maggio e che sarò presentata ufficialmente nei primi giorni del prossimo 2026. “Stiamo per ripartire con una nuova Stagione Teatrale che ci accompagnerà da gennaio fino a maggio – spiega Giancarlo Mariottini, direttore artistico del Teatro dell’Ortica – Sedici appuntamenti variegati che attraversano diverse forme della performance dal vivo: dalla nuova drammaturgia alla stand-up comedy, dal concerto alla conferenza-spettacolo, passando attraverso l’esperienza interattiva del laboratorio teatrale e le istanze del teatro sociale e civile che tanto ci sono care. Una Stagione in cui si ricercano modi di declinare la complessità del reale attraverso le sue sfaccettature, per renderne evidenti gli strati più intimi e interni. Questo è un grande compito del teatro, soprattutto in un’epoca di forti polarizzazioni come la nostra, in cui il rischio dell’estrema semplificazione è sempre dietro l’angolo. Declinare è un atto gentile e insieme necessario, che rispetta la diversità, consente la varietà, rende giustizia alla ricchezza del multiforme, dipanandolo e rendendolo accessibile”.

