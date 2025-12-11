Madre Nostra, lo spettacolo con le donne del Centro per non subire violenza torna in scena al Teatro dell’Ortica

Genova. Va in scena domani, venerdì 12 dicembre, alle ore 20:30 presso il Teatro dell’Ortica (Via Allende 48, Molassana), lo spettacolo Madre Nostra. L’evento, frutto della consolidata e vitale collaborazione tra il Centro per non subire violenza e il Teatro dell’Ortica, sarà anche l’occasione per presentare in anteprima la prossima stagione teatrale, intitolata “Declinazioni”.

Madre Nostra è un’opera di drammaturgia originale nata dal laboratorio teatrale svolto con le donne seguite dal Centro Antiviolenza nel loro percorso di fuoriuscita da relazioni violente. La ricerca drammaturgica, condotta collettivamente e con la regia di Ilaria Piaggesi e Romina Soldati, ruota attorno al concetto di madre, inteso come ruolo sociale, oggetto relazionale, Terra, partenza alla vita e donna. “Abbiamo indagato a fondo tutte le possibili provenienze – raccontano le registe – ed è emerso che la cosa che appartiene a tutte e a tutti è l’essere figli di qualcuno“. Lo spettacolo si interroga sulle contraddizioni della maternità, sulla trasmissione generazionale dei modelli da madre a figlia, e sul rapporto intimo con l’origine e la Terra.

Il racconto, poetico ed evocativo, è tenuto insieme dall’azione dello scavare: scavare per cercare, per portare alla luce, per dissotterrare ciò che è stato perso o dimenticato. Le mani delle donne sono sporche di terra. Scavano con amore e disperazione per riportare alla luce pensieri nascosti, consapevolezze celate, ricordi dimenticati e persone perdute. Un atto che evoca l’immagine di donne alla ricerca dei propri dispersi, scavando insieme per alleggerire il peso e riemergere dalla Terra, come in una nuova nascita.

Lo spettacolo si avvale della performance delle attrici del Centro Per Non Subire Violenza e del Teatro dell’Ortica. (Progetto cofinanziato da Regione Liguria (DGR 324-2024) a valere sulle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” – DPCM 16 novembre 2023).

La serata sarà anche l’anteprima della nuova Stagione Teatrale del Teatro dell’Ortica, “Declinazioni“, che accompagnerà il pubblico da gennaio a maggio e che sarò presentata ufficialmente nei primi giorni del prossimo 2026. “Stiamo per ripartire con una nuova Stagione Teatrale che ci accompagnerà da gennaio fino a maggio – spiega Giancarlo Mariottini, direttore artistico del Teatro dell’Ortica – Sedici appuntamenti variegati che attraversano diverse forme della performance dal vivo: dalla nuova drammaturgia alla stand-up comedy, dal concerto alla conferenza-spettacolo, passando attraverso l’esperienza interattiva del laboratorio teatrale e le istanze del teatro sociale e civile che tanto ci sono care. Una Stagione in cui si ricercano modi di declinare la complessità del reale attraverso le sue sfaccettature, per renderne evidenti gli strati più intimi e interni. Questo è un grande compito del teatro, soprattutto in un’epoca di forti polarizzazioni come la nostra, in cui il rischio dell’estrema semplificazione è sempre dietro l’angolo. Declinare è un atto gentile e insieme necessario, che rispetta la diversità, consente la varietà, rende giustizia alla ricchezza del multiforme, dipanandolo e rendendolo accessibile”.