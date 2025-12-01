L’Italia come piattaforma strategica per l’hospitality di lusso: il punto di vista di Federico Marcaccini

L’Italia si conferma come una delle destinazioni più rilevanti al mondo per il turismo di fascia alta: secondo recenti analisi, sta emergendo come seconda “super-destinazione” globale nel segmento del lusso nell’hospitality.

Quali sono le implicazioni per il mercato immobiliare e per gli investitori?

A rispondere è l’analisi di Federico Marcaccini, esperto del settore immobiliare e degli investimenti.

Un salto di posizionamento globale

Marcaccini sottolinea come l’Italia stia progressivamente assumendo un ruolo sempre più strategico nell’offerta alberghiera “premium”. Le evidenze raccolte indicano che, grazie alla combinazione di patrimonio culturale, città d’arte, coste e località montane, il Paese ha saputo attrarre capitali e brand internazionali nel segmento 5 stelle e superiori.

Secondo quanto riportato, l’Italia potrebbe arrivare a quota circa 900 hotel di lusso 5 stelle entro l’inizio del 2028, consolidando il proprio posizionamento globale nel segmento.

Per Marcaccini, questo dato segnala un cambiamento strutturale: non più solo una destinazione “vacanza”, ma un sistema integrato di ospitalità di lusso che intercetta domanda internazionale, investitori e operatori globali.

Implicazioni per il mercato immobiliare

Dal punto di vista immobiliare, questa evoluzione rappresenta una grande opportunità. Marcaccini osserva che l’espansione del segmento luxury hospitality impatta in vari modi:

– Valorizzazione degli asset immobiliari premium: immobili situati in contesti di pregio come città storiche, località costiere o di montagna, acquisiscono maggiore rilevanza per conversione o sviluppo hotel-resort di lusso.

– Incremento della domanda da parte di operatori internazionali: brand globali del lusso stanno cercando paesi con offerta ricettiva consolidata e potenziale di crescita; l’Italia emerge come meta privilegiata.

– Effetti sulla catena immobiliare d’indotto: lo sviluppo di nuove strutture alberghiere premium stimola investimenti in infrastrutture, ristrutturazioni, riqualificazioni e anche rigenerazioni urbane, con ricadute sul valore immobiliare circostante.

Fattori chiave del successo italiano

Secondo l’esperto Marcaccini, vi sono tre fattori principali che spiegano il successo dell’Italia nel segmento luxury hospitality:

1. Patrimonio unico di cultura, arte e paesaggio: L’Italia combina città d’arte, località costiere, montagne e borghi con una storia ricca e riconosciuta nel mondo. Questo mix genera un appeal forte per la clientela internazionale disposta a spendere per esperienze premium.

2. Branding “Made in Italy” e qualità percepita: Il lusso italiano non riguarda solo moda e design, ma si estende all’accoglienza. Il brand Italia incide positivamente nella scelta della meta, sostiene tariffe più elevate e offre margini interessanti agli operatori.

3. Investimenti e infrastrutture in accelerazione: Il continuo ingresso di capitali, la crescita delle strutture di fascia alta, l’espansione della domanda internazionale (anche dalla Cina e da altri mercati emergenti) creano un circolo virtuoso che rafforza il posizionamento del Paese.

Rischi e criticità da gestire

Tuttavia, Marcaccini avverte che non si tratta solo di cogliere l’onda: servono scelte strategiche ben calibrate. Tra le criticità individuate:

– Saturazione e competizione crescente: Con molte nuove aperture nel segmento 5 stelle e lusso, vi è il pericolo che alcune destinazioni perdono appeal se non adeguatamente differenziate.

– Costi elevati di ingresso e gestione: Lo sviluppo di hotel di fascia alta richiede investimenti significativi, competenze elevate e gestione attenta dell’esperienza cliente. Il ritorno sull’investimento richiede orizzonti medio-lunghi.

– Vincoli ambientali e urbanistici: Molte località italiane sono soggette a regolamentazioni stringenti per tutela paesaggistica e storico-culturale.

Le aree geografiche più strategiche

Nel suo intervento, Marcaccini evidenzia che non tutte le località sono uguali in questa evoluzione. Le zone con maggiore potenziale includono:

– Le città d’arte, dove la combinazione di turismo culturale ed hospitality di lusso può dare risultati elevati.

– Le località costiere “top-tier” (come alcune in Sardegna, Toscana, Liguria) dove la domanda internazionale è forte e le tariffe premium si sostengono.

– Le destinazioni montane di alto livello, che stanno vedendo un rilancio nel lusso grazie anche al turismo esperienziale, wellness e lifestyle.

– Le proprietà dismesse o da valorizzare (ex alberghi, dimore storiche) che possono essere rigenerate e riposizionate nel segmento luxury.

Opportunità d’investimento e modelli operativi

Dal punto di vista operativo, Marcaccini individua alcuni modelli vincenti:

– Acquisizione e conversione di asset esistenti: acquistare immobili di pregio, ristrutturarli e rilanciarli come resort o hotel di lusso. In questo modo si beneficia sia del valore immobiliare che dell’operatività ricettiva.

– Joint venture tra operatori internazionali e investitori locali: coinvolgere brand globali che portano know-how e visibilità, associati a investitori italiani che conoscono il territorio e la normativa.

– Investimento in infrastrutture e servizi ad alto valore aggiunto: spa, wellness, design, esperienza gourmet, servizi personalizzati sono elementi che giustificano tariffe elevate e attirano clienti premium.

– Orientamento all’indotto immobiliare: non solo alberghi, ma anche residenze luxury, branded residences, second-home di fascia alta e mixed-use che integrano hospitality e real estate.

Il messaggio agli investitori immobiliari e agli operatori

Federico Marcaccini invita gli operatori immobiliari e gli investitori a cogliere il momento attuale con la giusta strategia. I punti chiave per chi vuole operare in questo comparto sono:

– Agire con visione di lungo periodo, considerando che lo sviluppo dell’hospitality di lusso richiede orizzonti temporali medi e pazienza.

– Predisporre un modello operativo chiaro: asset immobiliare, operator-brand, esperienza cliente premium.

– Sfruttare le sinergie fra immobiliare ed hospitality: la valorizzazione immobiliare (rifacimento, upgrade, repositioning) e l’operatività alberghiera devono essere integrate per massimizzare i rendimenti.

– Monitorare il contesto regolamentare, urbanistico, ambientale: in Italia questi fattori possono rappresentare ostacoli ma anche elementi di selezione per progetti élite.

In sintesi, l’Italia ha oggi davanti a sé una opportunità significativa nel comparto della hospitality di lusso e, conseguentemente, nel mercato immobiliare ad essa collegato.

Come evidenziato da Federico Marcaccini, si tratta di un cambio di paradigma: non più semplicemente ospitalità, ma un ecosistema di lusso che coinvolge immobili, esperienze, operatori internazionali e investitori.

Per chi opera nel settore immobiliare e degli investimenti, il messaggio è chiaro: il momento è favorevole, ma serve strategia, disciplina e focus sul segmento premium.