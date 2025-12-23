Liceo Gobetti, confermato il rientro a Sampierdarena dal 2026

Genova. Il rientro definitivo a Sampierdarena delle classi del Liceo Statale “Piero Gobetti” avverrà a partire da settembre 2026; la Città Metropolitana di Genova conferma che l’attuale collocazione nella sede di via Giotto è esclusivamente temporanea. Allo stesso tempo, viene mantenuto il presidio scolastico della succursale di Mignanego, che sta registrando risultati molto positivi per il territorio della Valpolcevera.

Il rientro del Gobetti a Sampierdarena

«Per quanto riguarda il Liceo Gobetti, abbiamo preso in carico la richiesta del liceo di riportare la scuola a Sampierdarena e il risultato lo abbiamo raggiunto», dichiara Filippo Bruzzone, Consigliere delegato alla Scuola, Edilizia scolastica e Pari opportunità della Città Metropolitana di Genova. «Ringrazio la Direzione per il lavoro svolto: partiremo già da gennaio con un sopralluogo nella struttura individuata, per riportare nel proprio quartiere storico il liceo a partire dall’anno scolastico 2026/27».

Con il nuovo assetto, la soluzione logistica di via Giotto – adottata come sistemazione provvisoria per una parte degli oltre 400 studenti interessati dallo spostamento – sarà progressivamente superata, consentendo al Gobetti di ritrovare una collocazione stabile a Sampierdarena, in coerenza con le richieste di famiglie e territorio.

La nuova sede in via Nino Ronco

La nuova sede metropolitana del Liceo Gobetti è stata individuata nell’ex Istituto Palazzi di via Nino Ronco, a Sampierdarena, soluzione che ha incontrato il favore della dirigente scolastica e del personale dell’istituto nel corso dell’ultima riunione tecnica.

«La sede di via Ronco a Sampierdarena», prosegue il Consigliere delegato. «è una scelta che valorizza uno spazio scolastico baricentrico e ben collegato, in un edificio già interessato da interventi di riqualificazione a favore di studenti oggi ospitati temporaneamente».

La succursale di Mignanego

Parallelamente, la Città Metropolitana conferma la volontà di mantenere e consolidare la succursale del Liceo Gobetti nel Comune di Mignanego, aperta con il nuovo anno scolastico come presidio scolastico a servizio della Valpolcevera.

«Siamo molto soddisfatti del report che abbiamo visto per quel che riguarda la succursale di Mignanego: in un’ottica metropolitana del presidio scolastico sta andando molto bene», sottolinea Filippo Bruzzone. «L’open day ha registrato un ottimo riscontro dalle famiglie della Valpolcevera, e per questo terremo e rafforzeremo anche quel presidio scolastico».

Sinergia con il Gaslini Meucci e conclusione dei lavori

Il percorso di rientro del Gobetti a Sampierdarena si inserisce nel più ampio piano di investimenti metropolitani sugli edifici scolastici, che comprende anche gli interventi di adeguamento e miglioramento sismico sull’Istituto Gaslini-Meucci di via Pastorino, in Valpolcevera.

«Ci sarà una piena sinergia con entrambe le scuole», spiega il Consigliere delegato. «I lavori della nuova struttura in via Pastorino stanno volgendo al termine secondo programma: con la definizione della sede di via Ronco per il Gobetti chiudiamo il cerchio, offrendo agli studenti una buona notizia in termini di qualità, sicurezza e prossimità degli spazi scolastici».

«Questo percorso è il frutto di un lavoro di programmazione attento e condiviso, che tiene insieme le esigenze degli studenti, delle famiglie e dei territori», conclude il Direttore Scuole Edilizia e Patrimonio della Città Metropolitana di Genova Francesco Scriva. «Garantiamo soluzioni temporanee funzionali, un rientro stabile e qualificato del Gobetti a Sampierdarena e, allo stesso tempo, rafforziamo un presidio scolastico strategico come quello di Mignanego, nell’ottica di una scuola metropolitana sempre più vicina alle comunità».