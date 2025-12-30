Le ultime iniziative orientate a potenziare sicurezza e spazi urbani nei quartieri di Genova

Genova. Genova è una città storica, viva e vibrante, capace di conciliare la propria storia secolare con la modernità e l’innovazione. Tuttavia, ci sono ancora dei progressi che si possono fare in tal senso. Non deve, però, sorprendere che la città si sta muovendo verso questa direzione.

Le ultime iniziative, infatti, sono volte a migliorare e potenziare la sicurezza degli spazi urbani. In questo modo, i quartieri della città genovese possono vivere una quotidianità nuova e rinnovata, oltre che maggiormente sicura.

Novità negli spazi urbani

Una delle più grandi novità, come riportato dal sito della Città Metropolitana di Genova, è quello del nuovo waterfront.

Il waterfront di Levante sarà uno spazio urbano e verde. I lavori sono in corso: il progetto visualizza un nuovo parco urbano, con un percorso perdonale e ciclabile da vivere in un’ottica di respiro, relax e svago. Dunque, solo ciclisti e pedoni possono attraversare tale area, che si estende per gli spazi compresi tra il Palasport e le mura storiche del corso Saffi. Per la precisione, sarà posizionata nella zona posta ad est del ponte primario.

A livello di vegetazione, saranno piantate una fila di palme che funge da linea di delimitazione tra il nuovo quartiere e la città. Tra questa filare di piante esotiche e il mare, sarà posizionato il cosiddetto “bosco del mare”, ossia un parco attraversabile. Tale parco è progettato “a griglia”, in modo da offrire una viabilità trasversale e con una ricca articolazione di spazi verdi.

In separata sede, la pista ciclabile che attraverserà il parco avrà lo scopo di prolungare la passeggiata da Corso Italia verso Ponente. Sarà anch’essa dotata di piazze alberate, aree verdi a macchia mediterranea e stanze verdi.

Il tema della sicurezza

Come emerge da un’indagine condotta dal Sole24Ore su 107 province, emerge come Genova sia tra le migliori per quanto riguarda la qualità della vita. Tuttavia, emergono due problemi significativi in cui si posiziona tra i gradini più bassi: quello della raccolta differenziata e quello della sicurezza.

In primis, la sicurezza stradale: Genova si posiziona all’ultimo posto della classifica, guadagnandosi un triste primato di cui non bisogna andare particolarmente fieri.

A questo bisogna aggiungere una sensazione di incertezza e insicurezza diffuse, che posizionano il capoluogo al 67esimo posto. Nello specifico, le denunce per danneggiamenti posizionano la zona al 104esimo posto, tra le ultimissime posizioni.

Questo spiega perché sempre più cittadini avvertono l’esigenza di munire le proprie abitazioni, così come gli spazi commerciali, di strumenti di videosorveglianza come le telecamere di sicurezza a cupola, i rilevatori di ingressi ed esterni per veicoli, persone e merci, e anche una strumentazione tecnologica per la protezione informatica. Infatti, le frodi informatiche sono comunque una piaga, dato che posizionano la provincia al 100esimo posto.

Conclusioni

Ebbene, la città di Genova brilla sotto certi aspetti, mentre su altri c’è ancora da lavorare. Restiamo a guardare il positivo con il nuovo waterfront e speriamo che la sicurezza venga rafforzata, in modo da beneficiare tutti gli abitanti della zona.