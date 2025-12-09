  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Il punto

Lavoro, Ferro: “Investire nella formazione professionale decisivo per lo sviluppo e l’occupazione”

"La programmazione del sistema regionale ha stanziato oltre 17 milioni di euro per percorsi di qualifica professionale, coinvolgendo nel precedente anno formativo 4.200 allievi"

simona ferro ambrosetti

Genova. “La formazione professionale è un motore di sviluppo, grazie a una strategia che combina competenze tecniche e trasversali e promuove innovazione. In Liguria chiediamo fermamente che investire in formazione significhi investire nello sviluppo e nell’occupazione”.

A dirlo in una nota stampa Simona Ferro, assessore Formazione Professionale di Regione Liguria, dopo l’intervento alla conferenza dedicata al Made in Italy organizzata oggi presso la Camera dei Deputati di Roma: “La programmazione del sistema regionale ha stanziato oltre 17 milioni di euro per percorsi di qualifica professionale, coinvolgendo nel precedente anno formativo 4.200 allievi. Stiamo promuovendo l’ITS Academy, uno strumento prezioso per i giovani, e nei primi nove mesi del 2025 abbiamo programmato interventi per oltre 42 milioni di euro tramite il Fondo Sociale Europeo, sostenendo l’inserimento lavorativo, apprendistati, competenze green e digitali e iniziative contro la dispersione scolastica”.

“Dal 2021 ad oggi – conclude Ferro – la Regione Liguria ha investito circa 270 milioni di euro, raggiungendo quasi 50.000 destinatari, formando oltre 14.000 apprendisti e favorendo l’inserimento nel lavoro di più di 2.000 giovani con disabilità. Appuntamenti come questo sono fondamentali per condividere esperienze e rafforzare la crescita del Paese”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.