Vittoria per le lavoratrici licenziate perché avevano scioperato: saranno reintegrate

Genova. Saranno reintegrate le lavoratrici della ditta Aurora Ambiente srl, società che opera in appalto all’interno del Novotel, licenziate perché avevano aderito allo sciopero della Cgil del 25 ottobre.

Un giudice del tribunale di Genova ha riconosciuto la condotta antisindacale dell’azienda e ha accolto il ricorso presentato dalla Filcams Cgil in relazione ai licenziamenti di 16 lavoratrici, comprese quelle in malattia e le altre con contratto a scadenza ciclica che non sono state più richiamate al lavoro. Le lavoratrici si occupavano part time del rifacimento delle camere, ed erano state licenziate il 31 ottobre.

La sentenza condanna Aurora Ambiente anche per i continui e reiterati ritardi nel pagamento delle retribuzioni, la ritorsione legata all’esercizio del diritto di sciopero, proclamato il 17 ottobre 2025 e successivamente protratto a oltranza, l’aver assunto nuovo personale in sostituzione delle lavoratrici licenziate.

“Si tratta di una vittoria importante per la lotta delle lavoratrici, per la tutela dei diritti sindacali e contro il sistema degli appalti e subappalti a cascata al massimo ribasso, che troppo spesso genera condizioni di sfruttamento e illegalità – dichiarano dalla Filcams Cgil di Genova – la sentenza ripristina un diritto sindacale elementare come quello dello sciopero, ma va sottolineato come l’aver sottratto importanza e centralità al mondo del lavoro porti anche a questi atteggiamenti che continueremo a contrastare con determinazione grazie anche alla solidarietà cittadina ricevuta in questi mesi e alla dignità e orgoglio espressa dalle lavoratrici in questa battaglia in cui ci hanno affiancati i sindacati europeo e mondiale del turismo EFFAT e IUF, esempio di come di fronte alla globalizzazione delle imprese i lavoratori devono organizzarsi con la globalizzazione delle battaglie”.