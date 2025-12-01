Via XX Settembre, poliziotto fuori servizio nota un borseggiatore e lo fa arrestare

Genova. La polizia di Stato di Genova ha arrestato un 33enne per furto aggravato e lo ha denunciato per ricettazione.

Domenica un agente della questura di Imperia, libero dal servizio, passeggiava in via XX Settembre e ha notato l’uomo che, all’interno di un negozio, si avvicinava agli avventori con fare sospettoso.

Non l’ha perso d’occhio e dopo poco tempo lo ha sorpreso mentre metteva la mano nel borsello di un anziano, che era in compagnia della moglie, per rubargli il telefono.

L’agente si è immediatamente avvicinato alla coppia per accertarsi dell’effettivo ammanco del cellulare, tenendo sempre a vista l’uomo.

Non appena l’anziano ha confermato il furto, l’operatore, dopo essersi identificato, ha fermato e interrogato il 33enne che ha subito cercato di nascondere qualcosa in una aiuola nelle vicinanze, negando di essere il responsabile.

L’agente quindi, ha effettuato una chiamata sul cellulare dell’anziano che dopo pochi secondi è squillato ed è stato rinvenuto proprio nell’aiuola in cui l’uomo si era avvicinato precedentemente.

L’operatore ha pertanto richiesto supporto alla sala operativa che ha prontamente inviato una volante per arrestare il ladro e portarlo in questura.

È risultato in possesso di un secondo cellulare provento di furto: era stato denunciato il giorno prima per furto aggravato perché aveva con sé una borsa e un portafogli rubati da un’auto parcheggiata in via Gramsci. La direttissima questa mattina.