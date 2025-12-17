Blitz della Finanza a ponte Parodi, sequestrata merce contraffatta: ci sono anche i Labubu

Genova. Maxi sequestro di merce contraffatta al luna park di Ponte Parodi, dove la Guardia di Finanza ha individuato centinaia di pupazzetti Labubu falsi.

I Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego hanno eseguito una serie di controlli all’interno del luna park sequestrando anche maglie da calcio e prodotti a marchio Apple. In totale sono sei le persone denunciate, quasi 3.000 gli oggetti contraffatti sequestrati.

Di questi, oltre metà sono Labubu, pupazzi distribuiti dalla catena di negozi Pop Mart diventati popolarissimi. A oggi il comando provinciale delle Fiamme Gialle a Genova ne ha sequestrati oltre 15.000 a Genova, la gran parte individuati durante diverse operazioni condotte in centro storico.

Lo scorso novembre i Baschi Verdi erano intervenuti tra Maddalena, Portoria, Prè e Molo intercettando 13.500 Labubu falsi. I militari hanno subito notato irregolarità: i peluche, infatti, sono ufficialmente in vendita solo nello store Pop Mart di Milano, nel temporary store della Rinascente e sul sito web dell’azienda produttrice.

Le verifiche hanno confermato la natura contraffatta dei giocattoli. Tra gli indizi, un QR code fasullo che rimandava a un sito imitazione di quello ufficiale Pop Mart, oltre a evidenti differenze: orecchie più distanziate e un numero di denti non conforme all’originale, che ne presenta nove.