Economia circolare

La raccolta differenziata di imballaggi in acciaio protagonista con la campagna “Yes I can”

Arrivato in città il progetto educativo promosso dal consorzio Ricrea in collaborazione con Amiu Genova, che racconta ai ragazzi delle scuole superiori l’importanza del riciclo

Generico dicembre 2025

Genova. Promosso da Ricrea, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio, il progetto educativo Yes I Can® prosegue il suo viaggio in Italia raggiungendo il capoluogo ligure, per raccontare agli studenti delle scuole superiori la buona pratica del recupero degli imballaggi in acciaio – come barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure – e i benefici che ne derivano. Da oltre vent’anni il Consorzio è attivo nelle scuole italiane con iniziative di educazione ambientale, che hanno visto il coinvolgimento di oltre 654.000 studenti in un percorso di crescita e consapevolezza verso l’economia circolare.

L’edizione genovese di Yes I Can® ha previsto due giornate di incontri nelle scuole del territorio. Martedì 2 dicembre Yes I Can® ha fatto tappa presso il Nautico San Giorgio (ore 9.00–10.30) e l’Istituto Gastaldi Abba (ore 12.00–13.30); mentre mercoledì 3 dicembre l’iniziativa ha raggiunto l’Istituto Firpo Buonarroti (ore 9.00–10.30). Durante gli incontri lo storyteller Luca Pagliari ha dialogato con gli studenti offrendo spunti di riflessione e invitandoli a una maggiore consapevolezza e senso di responsabilità, accompagnando gli interventi con immagini e testimonianze legate alla filiera del riciclo degli imballaggi in acciaio.

Yes I Can® è un progetto che abbiamo molto a cuore – ha spiegato Roccandrea Iascone, Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne Consorzio Ricrea– Il format è innovativo e molto efficace, e ci permette di educare le nuove generazioni a stili di vita sostenibili e trasmettere un esempio virtuoso di economia circolare. L’acciaio, infatti, si ricicla al 100% e all’infinito mantenendo le sue qualità. Grazie all’impegno di istituzioni, operatori e cittadini si possono raggiungere traguardi importanti: nel 2024, in Italia sono state avviate a riciclo 435.539 tonnellate di imballaggi in acciaio, raggiungendo un tasso di riciclo dell’86,4%, che supera l’obiettivo europeo dell’80% per il 2030”.

Ciò che più ci gratifica è il silenzio con cui gli studenti seguono i nostri interventi. Restiamo lontani dall’approccio didascalico. Lavoriamo sulle emozioni e cerchiamo di favorire lo sviluppo di un pensiero critico”, ha commentato Luca Pagliari.

La tappa di Genova ha visto il coinvolgimento di Amiu, l’azienda che gestisce i servizi di igiene urbana sul territorio e che da anni porta avanti progetti di educazione ambientale rivolti alle scuole. La partecipazione a Yes I Can® si inserisce nel percorso di Amiu volto ad accompagnare la comunità – e in particolare le nuove generazioni – nella comprensione del valore del riciclo e dell’importanza dei materiali riciclabili come l’acciaio.

Per noi la collaborazione con Ricrea è molto più di un progetto: è un segnale chiaro su dove vogliamo portare Genova – ha dichiarato Roberto Spera, Direttore Generale Amiu Genova – Parlare ai ragazzi del valore dell’acciaio e del suo riciclo significa prepararli a essere protagonisti del cambiamento, non spettatori. La sostenibilità – ha continuato Spera – diventa reale solo quando entra nei gesti di tutti i giorni, e Yes I Can® ha la forza di farlo arrivare dritto a chi quei gesti li costruirà domani”.

La collaborazione tra Amiu Genova e il Consorzio Ricrea rafforza la comune volontà di promuovere il recupero e il riciclo degli imballaggi in acciaio, favorendo una crescente partecipazione dei cittadini. Attraverso iniziative come Yes I Can®, le nuove generazioni diventano protagoniste di queste buone pratiche, con la consapevolezza che il cambiamento verso un’economia circolare parte proprio dalla loro educazione.

