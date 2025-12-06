  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Furto

La polizia va a casa sua per notificargli un arresto e trova una bici elettrica rubata

Il 30enne ha ammesso di avere preso il mezzo dell'atrio di un portone a Sampierdarena

volante polizia

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, in aggravamento della misura dell’obbligo di dimora e di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, a carico di un 30enne residente a Borzoli che è stato anche denunciato per il reato di furto aggravato.

Gli operatori del commissariato Cornigliano, ieri mattina, si sono recati a casa del giovane per la notifica del provvedimento e per il successivo accompagnamento presso il carcere di Marassi.

Durante le formalità, l’attenzione degli agenti è ricaduta su una bicicletta elettrica che poi, da accertamenti, è risultata essere stata rubata lo scorso 19 ottobre nel quartiere di Sampierdarena.

Il 30enne, interrogato sulla questione, ha ammesso di avere prelevato la bici dall’atrio di un portone. Il legittimo proprietario, immediatamente contattato, è stato invitato presso gli uffici della questura per la riconsegna.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.