La polizia va a casa sua per notificargli un arresto e trova una bici elettrica rubata

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, in aggravamento della misura dell’obbligo di dimora e di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, a carico di un 30enne residente a Borzoli che è stato anche denunciato per il reato di furto aggravato.

Gli operatori del commissariato Cornigliano, ieri mattina, si sono recati a casa del giovane per la notifica del provvedimento e per il successivo accompagnamento presso il carcere di Marassi.

Durante le formalità, l’attenzione degli agenti è ricaduta su una bicicletta elettrica che poi, da accertamenti, è risultata essere stata rubata lo scorso 19 ottobre nel quartiere di Sampierdarena.

Il 30enne, interrogato sulla questione, ha ammesso di avere prelevato la bici dall’atrio di un portone. Il legittimo proprietario, immediatamente contattato, è stato invitato presso gli uffici della questura per la riconsegna.