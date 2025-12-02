La carovana del salario in difesa del contratto degli enti locali arriva a Genova

Genova. Passa anche da Genova il tour dedicato ai dipendenti pubblici degli enti locali. La carovana in difesa del salario ha lo scopo di far esprimere lavoratrici e lavoratori sul contratto in vigore, non sottoscritto dalla Fp Cgil.

La consultazione straordinaria ha lo scopo di illustrare ai dipendenti pubblici i limiti e le principali criticità del contratto in essere in modo da portare al prossimo rinnovo richieste mirate e condivise raccolte nella consultazione democratica con la quale si difende il lavoro pubblico e il diritto ad un contratto dignitoso.

Dopo il tour nel Tigullio, gli appuntamenti nell’area metropolitana sono organizzati per mercoledì 3 dicembre a Isoverde, Ronco Scrivia e Sant’Olcese, per poi spostarsi da giovedì 4 dicembre ad Arenzano, Cogoleto e Campo Ligure.