Iniziativa

La carovana del salario in difesa del contratto degli enti locali arriva a Genova

Generico dicembre 2025

Genova. Passa anche da Genova il tour dedicato ai dipendenti pubblici degli enti locali. La carovana in difesa del salario ha lo scopo di far esprimere lavoratrici e lavoratori sul contratto in vigore, non sottoscritto dalla Fp Cgil.

La consultazione straordinaria ha lo scopo di illustrare ai dipendenti pubblici i limiti e le principali criticità del contratto in essere in modo da portare al prossimo rinnovo richieste mirate e condivise raccolte nella consultazione democratica con la quale si difende il lavoro pubblico e il diritto ad un contratto dignitoso.

Dopo il tour nel Tigullio, gli appuntamenti nell’area metropolitana sono organizzati per mercoledì 3 dicembre a Isoverde, Ronco Scrivia e Sant’Olcese, per poi spostarsi da giovedì 4 dicembre ad Arenzano, Cogoleto e Campo Ligure.

