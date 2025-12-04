La Capitaneria di porto di Genova festeggia Santa Barbara

Genova. Oggi 4 dicembre, è stata celebrata la ricorrenza di Santa Barbara, patrona della Marina militare e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e protettrice dei Corpi degli Artiglieri e dei Genieri dell’Esercito.

La Santa Messa è stata officiata dall’Arcivescovo metropolita di Genova, S.E.R. Mons. Marco Tasca nella bellissima Chiesa di San Donato, alla presenza delle Autorità civili e militari.

Un momento di preghiera e di raccoglimento per il personale della Capitaneria di porto di Genova, dell’Istituto Idrografico della Marina, dell’Ufficio tecnico territoriale costruzioni ed armamenti navali di Genova, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dei Corpi degli Artiglieri e dei Genieri del Comando regionale dell’Esercito, uniti dall’impegno a servizio della collettività.