Just Balilla dopo l’intossicazione: “Nessuna violazione riscontrata da Asl, partita di tonno subito ritirata”

Genova. Nessuna violazione è stata riscontrata da Asl e Nas all’interno del Just Balilla, il locale in cui mercoledì sono stati preparati i piatti a base di tonno che hanno provocato un’intossicazione a diverse persone che li hanno consumati da asporto.

Secondo gli accertamenti effettuati dai medici, i sintomi presentati dagli intossicati sono riconducibili alla cosiddetta sindrome sgombroide, che riguarda le modalità di conservazione del pesce successive alla pesca.

“Desideriamo innanzitutto esprimere il nostro sollievo nell’apprendere che tutte le persone coinvolte hanno lasciato gli ospedali e stanno meglio. La loro salute è stata fin da subito la nostra priorità assoluta – fanno sapere da Just Balilla – il nostro fornitore Milfa, da cui avevamo acquistato la partita di tonno interessata, ci ha contattati immediatamente per procedere al ritiro del prodotto incriminato. Nel frattempo, i controlli effettuati dalla Asl all’interno del nostro locale hanno verificato che tutte le procedure sono risultate in regola: il ristorante non è mai stato chiuso e la temperatura dei frigoriferi è risultata pienamente conforme alle normative vigenti e non è stata riscontrata alcuna violazione inerente la procedura di conservazione, trattamento e lavorazione degli alimenti”.

“Desideriamo ringraziare tutte le persone che hanno creduto nella nostra serietà e nella qualità del nostro lavoro. Lo hanno dimostrato facendoci registrare il tutto esaurito nelle prenotazioni della cena di ieri sera, e continuano a dimostrarcelo con messaggi e attestati di solidarietà – concludono i gestori – Il loro sostegno è prezioso e ci incoraggia a continuare il nostro lavoro con impegno e trasparenza, ricordando e ricordandoci come la nostra serietà e la nostra qualità non possano essere messe in discussione da un singolo, increscioso, episodio”.