Incidente su uno sterrato in campagna, due ottantenni coinvolti

Genova. Domenica pomeriggio i vigili del fuoco di Bolzaneto sono intervenuti in località Gallareto, nel comune di Ceranesi, per un incidente stradale.

Il conducente di una jeep, che percorreva un tratto sterrato ha perso il controllo del mezzo e ha finito la corsa sul fianco.

Gli occupanti, due uomini di circa 80 anni, sono rimasti intrappolati nell’abitacolo.

I vigili del fuoco hanno provveduto a stabilizzare il mezzo e a tirare fuori i due anziani. Uno è stato trasportato in ospedale in elicottero, l’altro in ambulanza.