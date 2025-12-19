  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Centro

Italia Viva Genova si riorganizza, mandato al presidente provinciale Stagnaro

Il percorso sarà portato avanti con il supporto della presidente di Italia Viva Genova, Arianna Viscogliosi, del neo responsabile degli enti locali Enrico De Bernardi, e del presidente regionale Eugenio Musso

italia viva assemblea

Genova. Nell’ultima assemblea di Italia Viva della provincia di Genova, il presidente provinciale Giovanni Stagnaro ha ricevuto il mandato di riorganizzare il partito a livello territoriale, attraverso l’individuazione di referenti per macro-aree della provincia.

Il percorso sarà portato avanti con il supporto della presidente di Italia Viva Genova, Arianna Viscogliosi, del neo responsabile degli enti locali Enrico De Bernardi, e del presidente regionale Eugenio Musso.

L’intero territorio provinciale verrà suddiviso in aree omogenee, ciascuna rappresentata da un referente con il compito di portare in segreteria provinciale le istanze e le esigenze del territorio, rafforzando il legame tra base e gruppo dirigente.

Italia Viva è in forte crescita in Liguria, come dimostra il numero sempre maggiore di amministratori eletti, in particolare nella provincia di Genova, sotto la guida dell’indispensabile lavoro della senatrice Raffaella Paita. Tra i risultati più significativi si segnalano la nomina di Arianna Viscogliosi ad assessora alla Sicurezza del Comune di Genova e Giovanni Stagnaro, consigliere delegato della Città Metropolitana, incarichi entrambi maturati nel contesto dell’amministrazione guidata dalla sindaca Silvia Salis.

L’obiettivo di Italia Viva Genova è un impegno sempre più capillare sul territorio, con la volontà di fare da cerniera tra cittadini e amministrazioni pubbliche, ascoltando i bisogni locali e trasformandoli in azione politica concreta. Un lavoro che parte dai territori, cresce con le persone e guarda al futuro della provincia di Genova con responsabilità, competenza e spirito riformista.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.