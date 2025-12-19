Italia Viva Genova si riorganizza, mandato al presidente provinciale Stagnaro

Genova. Nell’ultima assemblea di Italia Viva della provincia di Genova, il presidente provinciale Giovanni Stagnaro ha ricevuto il mandato di riorganizzare il partito a livello territoriale, attraverso l’individuazione di referenti per macro-aree della provincia.

Il percorso sarà portato avanti con il supporto della presidente di Italia Viva Genova, Arianna Viscogliosi, del neo responsabile degli enti locali Enrico De Bernardi, e del presidente regionale Eugenio Musso.

L’intero territorio provinciale verrà suddiviso in aree omogenee, ciascuna rappresentata da un referente con il compito di portare in segreteria provinciale le istanze e le esigenze del territorio, rafforzando il legame tra base e gruppo dirigente.

Italia Viva è in forte crescita in Liguria, come dimostra il numero sempre maggiore di amministratori eletti, in particolare nella provincia di Genova, sotto la guida dell’indispensabile lavoro della senatrice Raffaella Paita. Tra i risultati più significativi si segnalano la nomina di Arianna Viscogliosi ad assessora alla Sicurezza del Comune di Genova e Giovanni Stagnaro, consigliere delegato della Città Metropolitana, incarichi entrambi maturati nel contesto dell’amministrazione guidata dalla sindaca Silvia Salis.

L’obiettivo di Italia Viva Genova è un impegno sempre più capillare sul territorio, con la volontà di fare da cerniera tra cittadini e amministrazioni pubbliche, ascoltando i bisogni locali e trasformandoli in azione politica concreta. Un lavoro che parte dai territori, cresce con le persone e guarda al futuro della provincia di Genova con responsabilità, competenza e spirito riformista.