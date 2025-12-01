Iren, Suppliers day 2025: la multiutility rafforza i legami con i partner a Genova e in Liguria

Genova. Si è tenuto presso la sede Iren di piazza Raggi la tappa genovese del Suppliers Day 2025, il workshop organizzato da Iren dedicato a partner e fornitori. L’evento ha rappresentato un’occasione per condividere con gli operatori economici del territorio, sia le nuove strategie industriali che guidano il piano industriale 2025-2030, con un focus particolare sui criteri ESG (Environment, Social, Governance), sia i valori e i pilastri su cui sono fondate vision e mission aziendale.

L’incontro si è aperto con l’intervento della sindaca del Comune di Genova Silvia Salis. A fare gli onori di casa l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Gianluca Bufo, insieme alla Direttrice Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali Selina Xerra e al Direttore Approvvigionamenti, Logistica e Servizi Vito Gurrieri.

Durante la giornata, è stato evidenziato il ruolo fondamentale dei fornitori, veri e propri partner di Iren nella crescita e sviluppo del territorio e nella costruzione della catena di valore integrata.

Il nuovo piano industriale prevede investimenti pari a 6,4 miliardi di euro nei prossimi 5 anni, con priorità per Genova e la Liguria nei settori del servizio idrico integrato, della rete gas e dell’ambiente.

In particolare, sono previsti interventi di rilievo sulla rete fognaria, che includono il rinnovo e la distrettualizzazione delle infrastrutture, l’adozione di sistemi innovativi per il monitoraggio degli eventi inquinanti e l’incremento della capacità depurativa, sia tramite la realizzazione di nuovi impianti, sia attraverso il revamping di quelli esistenti, con l’utilizzo delle tecnologie di depurazione più avanzate. Il piano contempla, altresì, il potenziamento della raccolta differenziata e dello smaltimento dei rifiuti, grazie a impianti dedicati al recupero di materia.

Iren ha, inoltre, riconosciuto il valore della collaborazione, in particolare, con due aziende: D’Amore e Lunardi e Columbus Informatica, premiando il loro percorso solido e costruttivo a fianco del Gruppo. Per rafforzare ulteriormente il coinvolgimento attivo della propria catena di fornitura nel perseguimento di obiettivi di sostenibilità e circolarità, è stata annunciata l’istituzione di un premio annuale, destinato alle imprese più impegnate in queste tematiche.

“Il dialogo diretto con i fornitori e le imprese liguri è per noi una leva strategica irrinunciabile: oggi abbiamo voluto condividere, con chi già collabora con Iren e con chi potrà farlo in futuro, una visione concreta di crescita comune. E’ quanto ha dichiarato l’amministratore delegato di Iren, Gianluca Bufo. Siamo convinti che lo sviluppo economico del territorio si costruisca attraverso partnership solide e responsabili tra tutte le realtà imprenditoriali, grandi e piccole. La nostra missione è continuare a essere motore di sviluppo, innovazione e sostenibilità per Genova e la Liguria, valorizzando il forte radicamento territoriale e la capacità di generare valore per le comunità in cui operiamo”.

Nel corso del proprio intervento l’amministratore delegato ha, inoltre, sottolineato come i fornitori attuali censiti ad albo siano per circa il 60% aziende radicate nei territori in cui opera Iren, grazie anche alla quota che viene riservata nelle procedure competitive ai fornitori locali.

«Sono molto contenta della grande partecipazione di questa mattina. È un momento che avevo chiesto fin da subito all’amministratore delegato, Gianluca Bufo, e segna l’inizio di un percorso – afferma la sindaca di Genova, Silvia Salis – Bufo mi ha fatto capire quali fossero le leve di sviluppo che avevamo in mano come Comune di Genova e la mia prima richiesta è stata una maggiore ricaduta sul territorio in termini di lavoro per le nostre imprese. La strategia industriale della città va rilanciata, dobbiamo recuperare il terreno perso e lo possiamo fare con un approccio pratico alle esigenze. L’obiettivo è lavorare sempre più per la sostenibilità: può cambiare il volto della città e Iren sarà un partner fondamentale in questo progetto. Il rapporto con le imprese del territorio è alla base di questa svolta: Iren è una grande opportunità per Genova e Genova è una grande opportunità per Iren».

La tappa odierna inaugura un roadshow dedicato ai partner commerciali di Iren, che nei prossimi mesi raggiungerà anche gli altri territori storici in cui è operativo il Gruppo.