Iren, il cda nomina Paolo Robutti come amministratore delegato di Iren Mercato

paolo robutti iren

Genova. Nel Consiglio di amministrazione tenutosi ieri (18 dicembre u.s.) a conclusione del processo volto all’avvicendamento nel ruolo di Amministratore Delegato di Iren Mercato S.p.A. (attualmente ricoperto dall’Ing. Gianluca Bufo – Amministratore Delegato e Direttore Generale di Iren S.p.A.), il Consiglio di Amministrazione di Iren S.p.A, su proposta dell’Amministratore Delegato della stessa, ha designato in qualità di Consigliere e Amministratore Delegato di Iren Mercato S.p.A. Paolo Robutti (già Deputy della medesima).

Nei prossimi giorni, gli Organi competenti di Iren Mercato S.p.A. prenderanno atto delle dimissioni dell’ing. Bufo e provvederanno con la relativa sostituzione sulla base della suddetta designazione con efficacia dal 1 gennaio 2026.

Il board di Iren Mercato S.p.A. sarà pertanto formato da: Luigino Montarsolo (Presidente), Paolo Robutti (Amministratore Delegato) e Giulio Prando (Consigliere).

