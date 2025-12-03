Iren consegna 150 pc a scuole e realtà sociali cittadine

Genova. Si è svolta questa mattina a Palazzo Tursi, la cerimonia simbolica di consegna del materiale informatico dismesso da Iren, personal computer portatili e altre attrezzature, ancora perfettamente funzionanti, destinato alle scuole del Comune di Genova e a numerosi enti attivi nel sociale.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “C’è un futuro nei Raee“, nato dalla volontà di Iren di offrire un contributo concreto ai territori in cui opera, con particolare attenzione alla città di Genova.

Si tratta di 150 Pc, che verranno distribuiti ad 84 istituti scolastici comunali e a numerosi altri soggetti nell’ambito delle realtà sociali.

Attraverso EduIren, da anni impegnato sui temi della sostenibilità, del riciclo, del recupero e del riutilizzo dei materiali, Iren promuove un’azione educativa che mette al centro le giovani generazioni e le realtà che le accompagnano nel loro percorso formativo. La donazione prevede la distribuzione di oltre un centinaio di Pc portatili usati ma in ottime condizioni, che saranno impiegati per finalità educative e sociali.

Questa mattina sono stati consegnati simbolicamente alcuni Pc, rappresentativi dell’impegno di Iren nel sostenere la crescita educativa e l’inclusione sociale sul territorio.

“Questa iniziativa − dichiara l’assessora ai Servizi Educativi del Comune di Genova Rita Bruzzone − rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra enti pubblici e imprese possa generare valore per la nostra comunità. Grazie a Iren, molti servizi educativi, scuole e realtà sociali del territorio potranno contare su strumenti utili a migliorare la qualità delle attività rivolte ai bambini, ai ragazzi e ai cittadini. È un gesto che parla di sostenibilità, inclusione e responsabilità condivisa: tre pilastri fondamentali per costruire il futuro della nostra città”.

“Con il progetto di donazione dei Pc ricondizionati − dichiara Maria Greco, direttore Tecnologie e Sistemi Informativi Iren − Iren conferma il proprio impegno per la digitalizzazione, la riduzione del divario tecnologico, nell’ottica dell’economia circolare. Vogliamo offrire strumenti concreti che favoriscano l’accesso alle opportunità digitali, sostenendo scuole e realtà locali nel loro percorso di crescita. Crediamo che investire in tecnologia significhi investire nel futuro dei territori e delle comunità”.

Grazie alla collaborazione tra Iren, assessorato ai Servizi Educativi, direzione di Area Scuola e conferenza cittadina per l’Autonomia Scolastica, la distribuzione delle attrezzature inizierà da domani e coinvolgerà numerosi beneficiari, tra cui la Comunità di Sant’Egidio (Pc destinati alla Casa dell’Amicizia di Molassana, che si occupa della distribuzione di aiuti alimentari a famiglie in difficoltà); Circolo Sertoli (organizzazione di attività per la valorizzazione dell’acquedotto storico di Genova); Associazione base dei consumatori (iniziative di supporto ai consumatori nell’ambito dei servizi pubblici come la campagna per le lista d’attesa per le visite nei servizi sanitari); Casa della scrittura (progetto integrale di Casa della Scrittura, centro per lo studio e lo sviluppo delle tecniche della narrazione e delle arti collaterali al mondo della scrittura); Consorzio Pro Loco Genova Aps (organizzazione di iniziative in ambito sociale, culturale e turistico); Auser (Progetto “Digitale Facile” promosso con l’obiettivo di potenziare le competenze digitali e abbattere il divario nell’accesso ai servizi pubblici digitali, da parte della popolazione fragile e over 65); Federconsumatori (supporto in Digitalmentis, progetto sperimentale sull’educazione digitale senior); Fondazione Anna Solaro Teatro dell’Ortica (progetti di teatro sociale, formazione e inclusione rivolti a fasce fragili della popolazione, con particolare attenzione a persone con disabilità e soggetti in condizione di marginalità).