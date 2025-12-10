  • News24
Ore drammatiche

Investito dall’ambulanza, il 12enne ancora in prognosi riservata. Domani la veglia in piazza Martinez fotogallery

Proseguono i rilievi, nelle prossime ore sarà consegnata la perizia e l'autista del mezzo di soccorso potrebbe essere indagato per lesioni stradali

Genova. Restano gravi le condizioni del bambino di 12 anni investito ieri mattina da una ambulanza mentre attraversava la strada per raggiungere la sua scuola in via Archimede, a San Fruttuoso. Il giovane Matteo, questo il suo nome, è ancora “ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata – si legge nella nota stampa emessa questa sera dal Gaslini – nella sua gravità è emodinamicamente stabile”.

Un quadro clinico, quindi, che resta serio. L’incidente è stato, infatti, molto violento: l’ambulanza, giungendo in velocità e a sirene spiegate, ha travolto il piccolo, scaraventandolo sull’asfalto per una ventina di metri. Nell’urto, il giovane studente ha riportato traumi e fratture agli arti inferiori e un forte trauma cranico: il team medico del Gaslini in queste ore sta vagliando la possibilità di uno o più interventi chirurgici.

Nel frattempo tutta la comunità scolastica e cittadina si stringe intorno a Matteo e alla sua famiglia, in queste ore drammatiche: domani pomeriggio, giovedì 11 novembre, alle ore 17, l’Ic Terralba, per voce della dirigente Luisa Anna Maria Giordani, ha organizzato una veglia di preghiera presso la chiesa di piazza Martines, a San Fruttuoso: “La comunità scolastica, con tutti coloro che vorranno partecipare, si ritroveranno”.

Le indagini

E mentre si attendono buone notizie dal Gaslini, proseguono le indagini della polizia locale per accertare il fatto in tutte le sue dinamiche e responsabilità. Come emerso dai primi rilievi, il mezzo di soccorso stava procedendo con la sirena accesa in velocità sulla corsia riservata agli autobus, quando sulle strisce pedonali è comparso Matteo. Probabilmente altre macchine in coda e ferme davanti alle strisce hanno occultato la vista: su questo si stanno passando al setaccio i filmati delle telecamere della zona per capire si esistono registrazioni utili, mentre sono già stati sentiti i testimoni oculari.

Nelle prossime ore la perizia della polizia locale sarà consegnata in Procura, dove con ogni probabilità sarà aperto un fascicolo e l’autista potrebbe essere indagato per lesioni stradali. Sarà valutato anche il principio di prudenza, come esplicitato dall’articolo 177 del Codice della strada, quando si parla di ambulanze: “Anche in deroga, l’autista deve assicurarsi che gli altri veicoli abbiano avvertito il pericolo e ceduto il passo, rallentando agli incroci. Se causa un incidente per imprudenza (es. velocità eccessiva senza guardare un incrocio), la responsabilità è dell’autista“.

