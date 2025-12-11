  • News24
Come sta

Investito due volte in Albaro: il pensionato travolto resta in prognosi riservata

L’uomo è stato sottoposto al primo di una serie di interventi chirurgici ortopedici finalizzati a stabilizzarlo

ambulanza notte vigili del fuoco

Genova. Resta ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata, l’uomo di 79 anni che martedì sera è stato travolto da due auto in piazza Leopardi, in Albaro.

Il 79enne era stato prima investito da un’auto guidata da una 76enne che si è poi allontanata senza prestare soccorso, poi è finito sotto un’altra auto guidata da un uomo che non si è accorto della sua presenza sull’asfalto.

L’uomo è stato sottoposto al primo di una serie di interventi chirurgici ortopedici finalizzati a stabilizzarlo, ed è ancora ricoverato nel reparto diretto dal professor Nicolò Patroniti. È sedato e sottoposto a ventilazione automatica.

Gli agenti della polizia locale, intanto, hanno denunciato per lesioni stradali aggravate dall’omissione di soccorso la donna alla guida dell’auto che ha per prima investito l’uomo. La 76enne ha detto di “non essersi accorta” di avere travolto il pedone.

