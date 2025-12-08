Uomo muore investito da un treno a Quarto, circolazione ferroviaria interrotta

Genova. Investimento mortale questo pomeriggio poco dopo le 14.00 alla stazione di Genova Quarto. Un anziano è stato travolto sui binari da un treno in transito e ha perso la vita.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Genova Quarto e Genova Nervi con ritardi e cancellazioni sulla linea Genova-Roma. Trenitalia ha attivato bus sostitutivi per il servizio regionale tra Genova Brignole e Recco. Dopo due ore è iniziata gradualmente la ripresa del transito sulla linea.

Sul posto è intervenuta la Polfer. Al momento non è chiaro se sia stato un gesto volontario (l’ipotesi più probabile) oppure un incidente. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale sanitario.

Il treno coinvolto nell’investimento è l’Intercity 670 Livorno Centrale-Milano Centrale, rimasto bloccato in attesa di accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria.

Treni alta velocità e Intercity direttamente coinvolti e attualmente fermi: