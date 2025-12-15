  • News24
Nel pomeriggio

Ronco Scrivia, famiglia intossicata dal monossido: genitori e tre bambini in ospedale in codice rosso

A chiamare il 112 poco dopo le 16 è stato proprio il padre. Lui e i figli di 4, 6 e 8 anni sono stati portati al Gaslini, la madre al San Martino

vigili del fuoco incendio

Genova. Ancora un intervento dei vigili del fuoco per intossicazione da monossido di carbonio in appartamento, questa volta a Borgo Fornari, frazione di Ronco Scrivia, dove una famiglia composta da mamma, papà e tre bambini si è sentita male.

A chiamare il 112 poco dopo le 16 è stato proprio il padre, un uomo di circa trent’anni. I sintomi erano tutti riconducibili all’intossicazione da monossido: i vigili del fuoco sono arrivati sul posto e hanno aiutato la famiglia a uscire dall’appartamento, affidando poi genitori e bambini di 4, 6 e 8 anni all’automedica e alle ambulanze della Croce Verde di Busalla e della Croce Rossa di Ronco Scrivia.

Tutti sono stati accompagnati in codice rosso, la madre al San Martino e il padre, con i bambini, al Gaslini. È altamente probabile che nelle prossime ore verrà stabilito il trasferimento per tutti al San Martino per sottoporre tutti alla camera iperbarica.

I precedenti: tre casi in una settimana

Si tratta dell’ennesimo intervento per intossicazione da monossido in pochi giorni. Lo scorso 9 dicembre a Fegino, due persone sono state tratte in salvo da una palazzina di via Ferri, entrambe intossicate da monossido di carbonio fuoriuscito da una calderina difettosa.

Uno dei residenti è stato salvato dal porta pizze arrivato per una consegna, l’altro inquilino, un 21enne, è stato trovato dai vigili del fuoco durante la perlustrazione del caseggiato. A Castelletto invece un’intera famiglia, genitori e due figli di 3 e 11 anni, residenti in un appartamento di via Cabella sono stati soccorsi dalla Croce Bianca Genovese. In questo caso l’intossicazione serbava dovuta all’uso improprio di un braciere in casa utilizzato per cucinare.

I sintomi dell’iintossicazione da monossido di carbonio

I sintomi da intossicazione da monossido di carbonio, un gas inodore chiamato anche “killer silenzioso” a causa della sua letalità, sono mal di testa, cefalea, nausea, debolezza fisica e mentale, oppressione al petto, fatica a respirare e nei casi peggiori perdita di coscienza, convulsioni e coma.

Il monossido si lega all’emoglobina nel sangue con un’affinità molto più alta dell’ossigeno, impedendone il trasporto ai tessuti e causando il malessere. Fonti comuni sono impianti di riscaldamento, scaldabagni, caminetti e gas di scarico delle auto

