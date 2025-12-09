  • News24
Tragedia sfiorata

Due intossicati dal monossido a Rivarolo, uno è grave al San Martino: “salvati” dal porta pizze

Un ventenne è stato trovato incosciente nella sua abitazione. Ricoverato anche il cane che viveva con lui

Genova. Momenti drammatici la scorsa notte a Rivarolo, quando i vigili del fuoco hanno soccorso in due diversi appartamenti di via Ferri due persone trovate intossicate dal monossido di carbonio fuoriuscito da una calderina difettosa.

Secondo quanto riportato dai soccorritori, il primo intervento è scattato quando un porta pizze ha suonato alla porta di una abitazione per una consegna, trovando il residente in stato confusionale. Chiamati i soccorsi, l’uomo è stato portato in codice giallo al San Martino.

Nel frattempo, però, i vigili del fuoco hanno perlustrato la palazzina per capire l’origine della perdita, trovando, nell’appartamento superiore, un ragazzo di circa 21 anni riverso a terra non cosciente. Intubato, è scattato immediato il ricovero in codice rosso al San Martino di Genova, mentre il cane presente nell’abitazione è stato affidato alla clinica veterinaria.

