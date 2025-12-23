  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Che botta

Forza il posto di blocco della polizia e travolge un’altra auto: l’inseguimento finisce con tre feriti

Dopo l'incidente sono iniziati i rilievi di rito: la strada è rimasta chiusa per diverse ore, con il ripristino definitivo della circolazione solo alle 8 di questa mattina

auto ribaltata incidente notte ambulanza Aurelia savona
Foto d'archivio

Genova. Nottata movimentata quella appena trascorsa a Sampierdarena, dove intorno alle quattro del mattino un inseguimento è finito con un violentissimo frontale tra due auto e tre feriti trasportati al pronto soccorso.

L’episodio è avvenuto in largo Jursé. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto, inseguita da una volante, ha forzato il blocco della polizia entrando a tutta velocità in una rotonda della strada, e centrando un’auto in transito proprio in quel momento. Lo schianto è stato violentissimo e ha terminato di fatto la fuga del sospetto. Sul posto immediati i soccorsi, che hanno assistito le tre persone rimaste ferite – per fortuna non in modo grave – prima del trasporto in codice giallo al Villa Scassi e al Galliera.

Dopo l’incidente sono iniziati i rilievi dell’accaduto: la strada è rimasta chiusa per diverse ore, con il ripristino definitivo della circolazione solo alle 8 di questa mattina.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.