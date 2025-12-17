“Innovatori nei secoli”, al via in Liguria la rassegna su tre grandi protagonisti del Novecento

Genova. È stata presentata questa mattina, nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria, l’edizione 2026 di “Innovatori nei secoli”, la rassegna culturale promossa dal circuito Ditan 5.0 con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare, nelle scuole e nella società italiana, le figure di tre grandi protagonisti del Novecento.

Si tratta dell’artista genovese Amos Nattini, considerato uno dei più straordinari illustratori della Divina Commedia dantesca, di Carina Massone Negrone, nata a Bogliasco, pioniera dell’aviazione e prima aviatrice italiana della storia, e del più noto Guglielmo Marconi, nativo di Bologna, inventore e padre delle telecomunicazioni. La rassegna, patrocinata da Regione Liguria, si articolerà in molteplici appuntamenti nel corso del nuovo anno, coinvolgendo Comuni, studenti, circoli, biblioteche e associazioni del Nord Italia. Sono in programma mostre, conferenze e incontri a Genova, Sestri Levante, Alessandria e in diversi comuni del levante ligure.

“Si tratta, di fatto, della prima edizione ufficiale di questa rassegna, che segue una positiva esperienza sperimentale realizzata nel 2025 dagli amici di Ditan 5.0 – spiega l’assessora alla Cultura della Regione Liguria Simona Ferro –. Una nuova realtà virtuosa che ha saputo cogliere l’importanza di promuovere, soprattutto tra i giovani e nella società civile ligure e nazionale, figure forse meno note del panorama italiano, come i liguri Amos Nattini e Carina Massone Negrone, protagonisti di percorsi culturali e civili di grande valore, che meritano oggi di essere riscoperti e riconosciuti. L’educazione delle nuove generazioni passa anche attraverso la valorizzazione di personalità nate sul nostro territorio, capaci di portare in alto il nome della Liguria grazie alla cultura, all’impegno e alle proprie azioni”.

La conferenza è stata inoltre l’occasione per presentare al pubblico il Circuito Ditan 5.0 (Dante Italia Network), associazione no profit nata a Camogli nel 2025, attiva nei settori della cultura e dell’innovazione. Il Circuito promuove e realizza iniziative, progetti e incontri sul territorio ligure e nei principali poli culturali italiani, con un duplice obiettivo: da un lato valorizzare la figura di Dante, le sue opere e le personalità storiche che nel tempo hanno contribuito al suo lascito culturale; dall’altro favorire la conoscenza e la tutela degli “innovatori nei secoli” e, più in generale, del patrimonio culturale nazionale.

Tra le attività principali rientrano i progetti di libreria digitale, in particolare lo “Studio della Divina Commedia Monumentale di Amos Nattini” (1921–1941) e “Cofanetto d’Italia. I valori fondanti della nostra Repubblica”, la cui pubblicazione è prevista per il 2026. Il Circuito è stato presente al Salone Internazionale del Libro di Torino lo scorso maggio con uno spazio dedicato a BOOKELOT, dove editori, lettori, professionisti del settore e appassionati hanno potuto conoscere i progetti, le pubblicazioni e le piattaforme della rete.

Di seguito il programma completo della rassegna:

• 14 gennaio (ISCC Camogli): esposizione dell’opera originale “La Divina Commedia Monumentale di Amos Nattini” e presentazione dell’artista;

• 24 gennaio (Galleria Rizzi, Sestri Levante): conferenza di presentazione dell’attività museale e del ciclo di conferenze che si terranno da luglio a ottobre 2026 presso la Galleria;

• 21 febbraio (Palazzo San Giorgio, Genova): conferenza e presentazione della mostra permanente su Amos Nattini;

• 25 marzo 2026 (Palazzo San Giorgio, Genova): “Dantedì” con la presentazione dei titoli “La Divina Commedia Monumentale di Amos Nattini” e “Dante Alighieri e la Lingua Italiana”. Segue la proiezione del film “L’Inferno” (1911) con accompagnamento musicale e parlato dal vivo;

• 1° maggio (Museo Marconi, Alessandria): presentazione delle videoguide alla scoperta dei tre innovatori Guglielmo Marconi, Amos Nattini e Carina Massone Negrone;

• 1° luglio – 30 ottobre: mostre e conferenze pubbliche a Sestri Levante, Santa Margherita Ligure e Camogli;

• 30 ottobre (ISCC Camogli): inaugurazione del Centro Internazionale di Ricerca Scienze ed Arti nel campo della Stampa e della Comunicazione;

• 2 dicembre: inaugurazione di una via dedicata al genovese Amos Nattini nel Comune di Genova.