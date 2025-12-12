Influenza, la campagna di vaccinazione di Asl3 arriva anche allo stadio

Genova. Asl3 intensifica la campagna di vaccinazione antinfluenzale offrendo un appuntamento vaccinale in accesso diretto e gratuito nel piazzale dello Stadio Luigi Ferraris, in occasione della partita Genoa – Inter
L’iniziativa, realizzata da Asl3 in collaborazione con la Clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino, punta a rendere la vaccinazione ancora più accessibile alla cittadinanza.
L’ambulatorio mobile Asl3 sarà quindi presente domenica 14 dicembre dalle 14 alle 17 in piazzale Marassi (angolo lato scuola ISSS Firpo-Buonarroti). Il primo appuntamento si è svolto il 7 dicembre durante la partita Sampdoria-Carrarese