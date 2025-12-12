  • News24
Iniziativa

Influenza, la campagna di vaccinazione di Asl3 arriva anche allo stadio

L'ambulatorio mobile Asl3 sarà quindi presente domenica 14 dicembre dalle 14 alle 17 in piazzale Marassi (angolo lato scuola ISSS Firpo-Buonarroti)

ambulatorio mobile asl 3

Genova. Asl3 intensifica la campagna di vaccinazione antinfluenzale offrendo un appuntamento vaccinale in accesso diretto e gratuito nel piazzale dello Stadio Luigi Ferraris, in occasione della partita Genoa – Inter

L’iniziativa, realizzata da Asl3 in collaborazione con la Clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino, punta a rendere la vaccinazione ancora più accessibile alla cittadinanza.

L’ambulatorio mobile Asl3 sarà quindi presente domenica 14 dicembre dalle 14 alle 17 in piazzale Marassi (angolo lato scuola ISSS Firpo-Buonarroti). Il primo appuntamento si è svolto il 7 dicembre durante la partita Sampdoria-Carrarese

