Ancora incidenti stradali, tre persone ferite tra corso Saffi e corso Sardegna

Genova. Tre persone ferite in due incidenti di scooter avvenuti a poca distanza di tempo l’uno dall’altro su due diverse strade di Genova.

Nella mattinata di oggi, lunedì 22 dicembre, il primo incidente in corso Aurelio Saffi. Per motivi ancora da chiarire uno scooter che trasportava conducente e passeggero è finito a terra.

Due i feriti, soccorsi da automedica del 118 e dall’ambulanza della Squadra Emergenza, e trasportati in condizioni serie ma non gravi all’ospedale San Martino.

Sul posto anche la polizia locale per i rilievi e per regolare il traffico.

Stessi soggetti presenti anche in corso Sardegna dove un uomo di 58 anni, alla guida di un motorino, è stato centrato da un altro mezzo in prossimità dell’incrocio con una piccola traversa.

L’uomo ha riportato diverse fratture ed è stato immobilizzato e portato al San Martino.