Genova. Incidente intorno alle 14 di venerdì in via Gobetti, in Albaro, dove un’automobilista è finita cappottata a bordo strada.

Stando a quanto ricostruito poco dopo le 14 due auto che percorrevano la strada in direzione levante si sono scontrate angolarmente. Una, guidata da una donna di 69 anni, si è ribaltata terminando la corsa contro alcuni scooter posteggiati a bordo strada.

Sul posto è intervenuta la Croce Bianca Genovese e l’automedica Golf 1. La donna ha riportato un trauma da cintura di sicurezza ed è stata accompagnata in codice verde al pronto soccorso del Policlinico San Martino.

Illeso il conducente dell’altra auto coinvolta. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo, la Polizia di Stato e la polizia locale. Traffico congestionato, in corso le operazioni di rimozione del veicolo e di bonifica della sede stradale.