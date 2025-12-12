  • News24
Incidente in Albaro, automobilista finisce cappottata contro gli scooter fotogallery

Stando a quanto ricostruito poco dopo le 14 due auto che percorrevano la strada in direzione levante si sono scontrate

Genova. Incidente intorno alle 14 di venerdì in via Gobetti, in Albaro, dove un’automobilista è finita cappottata a bordo strada.

Stando a quanto ricostruito poco dopo le 14 due auto che percorrevano la strada in direzione levante si sono scontrate angolarmente. Una, guidata da una donna di 69 anni, si è ribaltata terminando la corsa contro alcuni scooter posteggiati a bordo strada.

Sul posto è intervenuta la Croce Bianca Genovese e l’automedica Golf 1. La donna ha riportato un trauma da cintura di sicurezza ed è stata accompagnata in codice verde al pronto soccorso del Policlinico San Martino.

Illeso il conducente dell’altra auto coinvolta. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo, la Polizia di Stato e la polizia locale. Traffico congestionato, in corso le operazioni di rimozione del veicolo e di bonifica della sede stradale.

