Schianto all’incrocio “maledetto” in Albaro: scooterista grave al San Martino

Genova. Ancora un incidente all’incrocio “maledetto” tra via De Gaspari e via Giordano Bruno, in Albaro.

Intorno alle 12 un’auto e una moto si sono scontrate, e l’uomo a bordo dello scooter, un 69enne, è stato sbalzato sull’asfalto. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca Genovese, che ha riscontrato che il ferito non sembrava vigile: le condizioni sono peggiorate durante il trasporto in ospedale.

All’ospedale San Martino gli è stato assegnato un codice rosso. Illeso il conducente dell’auto, un 70enne. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e la viabilità.

L’incrocio tra via De Gaspari e via Giordano Bruno è stato spesso teatro di incidenti anche gravi: a fine ottobre due pedoni sono stati investiti da un’auto guidata da un 85enne, il cane di uno dei due morto sul posto, e sono tanti gli appelli dei residenti della zona a regolamentare meglio attraversamenti e semafori.