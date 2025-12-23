  • News24
La scorsa notte

Incidente sulla A10 nella notte, tir si schianta e perde il gasolio: autostrada chiusa per ore

Notte di lavoro per i tecnici di Autostrade, chiamati a ripristinare la tratta dopo lo sversamento

Genova. Ancora un incidente sulla A10, dove un tir è finito contro le barriere laterali della carreggiata, finendo in mezzo alla strada con una grossa perdita di carburante.

L’episodio è avvenuto la scorsa notte sulla tratta tra Varazze e Arenzano, in direzione di Genova. Fortunatamente l’autista non è rimasto ferito e non si segnalano altri mezzi coinvolti.

L’autostrada è rimasta chiusa alcune ore per permettere il ripristino del manto stradale dopo la copiosa perdita di gasolio dai serbatoi del mezzo. Alle 4 di mattina il mezzo è stato definitivamente rimosso e la coda smaltita.

