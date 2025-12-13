Grave incidente stradale a Staglieno: tre ragazzi investiti da un’auto in via Bobbio

Genova. Grave incidente stradale questa mattina poco prima dell’alba in via Bobbio a Staglieno.

Tre pedoni sono stati presi in pieno da un’auto mentre attraversavano sulla strisce all’altezza del panificio Tognoni. Sul posto sono arrivate l’automedica del 118 e le ambulanze della Squadra Emergenza, della Nuova Volontari San Fruttuoso e della croce bianca genovese.

Un ragazzo e una ragazza di 22 e 25 anni hanno fatto un volo di almeno 6 metri: entrambi hanno riportato un trauma cranico e contusioni varie. Il ragazzo aveva anche una frattura esposta e scomposta di una caviglia. Sono stati trasportati in codice in rosso per dinamica al San Martino.

La terza persona investita, un ragazzo di 21 anni, è stata trasportata in codice giallo al Galliera. Al volante una donna sui 30-40 anni, al momento sotto choc e la sezione infortunistica della polizia locale per i rilievi.