Ancora un morto sulle strade di Genova: pedone investito e trascinato da un autoarticolato a Sampierdarena

Genova. Giornata pesantissima sulle strade genovesi ed ennesimo investimento con esito mortale. E’ successo questa sera, martedì 16 dicembre, in via Cantore a Sampierdarena poco dopo le 19

Per cause in via di accertamento un autoarticolato ha investito un pedone. L’uomo, che avrebbe circa 70 anni, è stato trascinato dal mezzo lungo corso Martinetti fino all’area del Belvedere per circa 2 km. Sul posto la sezione infortunistica della polizia locale, i vigili del fuoco e i soccorsi.

Si tratta della 14esima vittima a Genova, ma non si contano due incidenti dovuti a malori, due incidenti avvenuti in territorio provinciale e un decesso avvenuto in ospedale dopo 30 giorni dal sinistro, non registrato come incidente mortale sulla base dei criteri Istat per mancanza di un nesso causale. E nella conta dei sinistri mancano gli investimenti gravissimi che non hanno portato al momento, per fortuna, alla morte dell’investito, come il bambino di 12 anni investito alcuni giorni fa in via Archimede o il 79enne investito due volte ad Albaro.

E solo oggi, complice forse la pioggia e in alcuni casi il buio, sono stati almeno una decina gli investimenti in città, tutti per fortuna non letali, prima del drammatico incidente di questa sera.