Tamponamento tra taxi e auto in sopraelevata: tre feriti e traffico in tilt

Genova. Sono giornate infernali quelle vissute dai genovesi sulle strade cittadine e in autostrada, con una raffica di incidenti – alcuni tragici, come l’investimento mortale a Sampierdarena – dovuti al maltempo e alla presenza di numerose auto e mezzi pesanti in marcia. Intorno alle 14 di mercoledì si è verificato un incidente sulla Sopraelevata che ha paralizzato il traffico in direzione ponente.

Tre i veicoli coinvolti, un taxi e due auto che si sono tamponati poco prima dello svincolo autostradale. Due i feriti, soccorsi dai mezzi della Croce Bianca Genovese.

Gli occupanti del primo veicolo in marcia, il taxi (il conducente di 58 anni e la passeggera, una 34enne) hanno subito un colpo di frusta con dolore alla schiena e sono stati ospedalizzati in codice giallo rispettivamente nei pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi e del Policlinico San Martino per ulteriori accertamenti.

Gli altri due automobilisti coinvolti, conducenti dei veicoli a seguire, hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Sul posto la Polizia Locale. Il traffico è stato incanalato sulla sola corsia di marcia con inevitabili ripercussioni sulla viabilità di tutta la direttrice, ritornata scorrevole dopo circa un’ora.