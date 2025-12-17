  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Ancora

Tamponamento tra taxi e auto in sopraelevata: tre feriti e traffico in tilt

Sono giornate infernali quelle vissute dai genovesi sulle strade cittadine e in autostrada, con lunghe code e una raffica di incidenti

Generico dicembre 2025

Genova. Sono giornate infernali quelle vissute dai genovesi sulle strade cittadine e in autostrada, con una raffica di incidenti – alcuni tragici, come l’investimento mortale a Sampierdarena – dovuti al maltempo e alla presenza di numerose auto e mezzi pesanti in marcia. Intorno alle 14 di mercoledì si è verificato un incidente sulla Sopraelevata che ha paralizzato il traffico in direzione ponente.

Tre i veicoli coinvolti, un taxi e due auto che si sono tamponati poco prima dello svincolo autostradale. Due i feriti, soccorsi dai mezzi della Croce Bianca Genovese.

Gli occupanti del primo veicolo in marcia, il taxi (il conducente di 58 anni e la passeggera, una 34enne) hanno subito un colpo di frusta con dolore alla schiena e sono stati ospedalizzati in codice giallo rispettivamente nei pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi e del Policlinico San Martino per ulteriori accertamenti.

Gli altri due automobilisti coinvolti, conducenti dei veicoli a seguire, hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Sul posto la Polizia Locale. Il traffico è stato incanalato sulla sola corsia di marcia con inevitabili ripercussioni sulla viabilità di tutta la direttrice, ritornata scorrevole dopo circa un’ora.

Più informazioni
leggi anche
Generica
Il punto
Pioggia e vento mandano in tilt il traffico: autostrade nel caos e raffica di incidenti
elio arlandi
Tragedia
Incidente mortale a Sampierdarena, l’uomo trascinato dal camion era il musicista Elio Arlandi
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.