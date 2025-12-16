Studentessa di 22 anni muore in un incidente a Savona, Unige: “Immenso sgomento e dolore”

Genova. Dall’Università di Genova arriva il cordoglio per la morte di Valentina Squillace, la studentessa di 22 anni di Savona morta dopo essere stata agganciata e trascinata da un tir in corso Tardy e Benech, proprio a Savona.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8 e per Squillace, al quarto anno di Giurisprudenza, non c’è stato nulla da fare: “La notizia ha colpito l’intera comunità universitaria, generando incredulità e immenso sgomento”.

“La perdita improvvisa di una giovane vita, nel pieno del suo percorso accademico e con lo sguardo proiettato verso un promettente futuro, costituisce una ferita che travalica i confini dell’Ateneo”, hanno fatto sapere dall’Università.

“Il rettore, a nome di tutta UniGe, si stringe con affetto e commozione attorno alla famiglia di Valentina e ai suoi cari in questo momento di profondo dolore”, ha concluso l’ateneo in una nota.

Anche la Regione Liguria ha espresso cordoglio per la morte di Squillace: “A nome dell’intera giunta regionale esprimiamo profondo cordoglio e sincera commozione per la drammatica scomparsa della studentessa universitaria di 22 anni che questa mattina ha perso la vita a Savona in un grave incidente stradale – hanno detto il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore all’Università Simona Ferro – Una tragedia che ferisce profondamente l’intera comunità ligure e che richiama tristemente l’attenzione, ancora una volta, sull’importanza della sicurezza stradale e della tutela dei cittadini, in particolare dei più giovani. In questo momento di immenso dolore ci uniamo con affetto e partecipazione al lutto della famiglia, degli amici e di tutti i suoi cari”.

Squillace era originaria di Savona, dove viveva con la madre, il padre e il fratello di 18 anni. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia locale: l’autista del tir, sotto choc, è stato subito ascoltato così come i testimoni presenti. La ragazza, stando alle prime informazioni, stava attraversando nei pressi delle strisce pedonali quando è stata colpita e trascinata per diversi metri.