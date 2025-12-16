  • News24
Tragedia

Studentessa di 22 anni muore in un incidente a Savona, Unige: “Immenso sgomento e dolore”

Valentina Squillace è morta martedì mattina in corso Tardy e Benech, dopo essere stata agganciata e trascinata da un tir

valentina squillace

Genova. Dall’Università di Genova arriva il cordoglio per la morte di Valentina Squillace, la studentessa di 22 anni di Savona morta dopo essere stata agganciata e trascinata da un tir in corso Tardy e Benech, proprio a Savona.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8 e per Squillace, al quarto anno di Giurisprudenza, non c’è stato nulla da fare: “La notizia ha colpito l’intera comunità universitaria, generando incredulità e immenso sgomento”.

“La perdita improvvisa di una giovane vita, nel pieno del suo percorso accademico e con lo sguardo proiettato verso un promettente futuro, costituisce una ferita che travalica i confini dell’Ateneo”, hanno fatto sapere dall’Università.

“Il rettore, a nome di tutta UniGe, si stringe con affetto e commozione attorno alla famiglia di Valentina e ai suoi cari in questo momento di profondo dolore”, ha concluso l’ateneo in una nota.

Anche la Regione Liguria ha espresso cordoglio per la morte di Squillace: “A nome dell’intera giunta regionale esprimiamo profondo cordoglio e sincera commozione per la drammatica scomparsa della studentessa universitaria di 22 anni che questa mattina ha perso la vita a Savona in un grave incidente stradale – hanno detto il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore all’Università Simona Ferro – Una tragedia che ferisce profondamente l’intera comunità ligure e che richiama tristemente l’attenzione, ancora una volta, sull’importanza della sicurezza stradale e della tutela dei cittadini, in particolare dei più giovani. In questo momento di immenso dolore ci uniamo con affetto e partecipazione al lutto della famiglia, degli amici e di tutti i suoi cari”.

Squillace era originaria di Savona, dove viveva con la madre, il padre e il fratello di 18 anni. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia locale: l’autista del tir, sotto choc, è stato subito ascoltato così come i testimoni presenti. La ragazza, stando alle prime informazioni, stava attraversando nei pressi delle strisce pedonali quando è stata colpita e trascinata per diversi metri.

Dramma
