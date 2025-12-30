  • News24
Nella notte

Tragedia in A26: un morto e venti feriti dopo maxi tamponamento tra pullman, tir e auto

È successo all'altezza di Mele, in direzione Sud, in un tratto interessato da restringimento di carreggiata. Autostrada chiusa per ore

Foto d'archivio

Genova. Ancora una tragedia sulle autostrade genovesi: durante lo notte scorsa, infatti, un drammatico incidente si è verificato sulla autostrada A26 tra Masone e Pra’ in direzione di Genova, all’altezza di Mele, poco dopo il valico del Turchino, con una vittima e una ventina di feriti.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 21 di lunedì 29 dicembre, al km 8 in direzione sud, poco dopo l’entrata di Masone, in un tratto interessato da un restringimento di carreggiata dovuto a uno dei cantieri autostradali. A rimanere coinvolte tre autovetture, un tir e un pullman.

Ed è proprio il conducente del mezzo turistico – un uomo – la vittima di questo incidente, morto sul colpo nello schianto tra il suo mezzo e il tir. Anche i feriti gravi sono tutti passeggeri del pullman: sono stati smistati verso i pronto soccorsi di vari ospedali con traumi di vario genere. Meno gravi le persone a bordo degli altri veicoli.

Sul posto vigili del fuoco di Genova, Multedo e Ovada, la polizia stradale piemontese, le automediche del 118 di Genova e molte ambulanze da Genova e dalla Valle Stura. Diversi feriti sono stati presi in carico direttamente sul luogo dell’incidente.

Presente anche personale di Autostrade per l’Italia. Sull’A26, tra Masone e il bivio con la A10, il traffico è rimasto bloccato con code. Chiusa anche l’entrata di Masone in direzione di Genova. In alternativa, a chi è diretto verso Genova, Autostrade consiglia di utilizzare la D26, diramazione Predosa-Bettole, e successivamente l’autostrada A7 Milano-Genova in direzione del capoluogo ligure.

 

 

