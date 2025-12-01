Incidente sull’A26, auto di lusso finisce contro la volta della galleria

Genova. Incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, nella serata di domenica 30 novembre sull’autostrada A26, tra Masone e Voltri.

Una Gt3 Porsche di colore azzurro – auto di lusso oltre 200mila euro di valore – con targa del Regno Unito, si è schiantata, per ragioni ancora da chiarire, contro la parete ondulinata di una delle gallerie del tratto autostradale, all’altezza di Rossiglione.

Le due persone a bordo non si sono fatte quasi nulla e sono riuscite a uscire autonomamente dal veicolo per chiamare i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Multedo e un’ambulanza in ausilio. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza della Porsche coinvolta nell’incidente, pesantemente danneggiata su un fianco e nella parte anteriore, e dell’area.

L’autostrada è rimasta aperta al traffico ma sono formate alcune code, anche per i tanti curiosi che – data la tipologia dell’auto – rallentavano per osservare i danni.