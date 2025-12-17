Incidente mortale in via Cantore: indagato l’autista, la vittima era fuori dalle strisce

Genova. Stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali Elio Arlandi, il sessantasettenne investito e ucciso ieri sera da un camion e trascinato per oltre 2 km da via Cantore alla zona di Belvedere a Sampierdarena.

La sezione infortunistica della Polizia Locale ha ricostruito la dinamica dell’incidente mortale grazie alle telecamere di sorveglianza posizionate in piazza Montano, dove si vede il pedone attraversare da mare verso monte in modo trasversale mentre il camion in coda attendeva nella corsia di svolta di salire in Corso Martinetti.

Quando Arnaldi è arrivato in corrispondenza della parte anteriore destra dell’autocarro, in un punto di scarsa visibilità, il mezzo è ripartito. A quel punto il pedone scompare dalle immagini: è in quel momento che è stato investito e poi trascinato e l’autista non ha potuto accorgersene.

Se n’è invece accorto un testimone, che era in auto dietro l’autocarro e ha dato l’allarme.

L’investitore è un autotrasportatore di sessant’anni. Abita in zona e stava tornando a casa. L’uomo è indagato per omicidio stradale ed è risultato negativo all’alcol test.

La procura di Genova ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima. L’autista, dai controlli della polizia locale è risultato avere l’assicurazione del mezzo scaduta il 23 novembre.