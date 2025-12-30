  • News24
Il dramma

Incidente mortale in A26, è francese l’autista del pullman morto nello schianto. I feriti ricoverati tra Genova, Savona e Ovada

Proseguono le indagini per capire l'esatta dinamica dell'incidente

Incidente A10
Foto d'archivio

Genova. Proseguono le indagini per accertare la dinamica del terribile incidente che la notte scorsa, sulla A26, ha visto coinvolti in un maxi tamponamento un tir, tre vetture e un pullman, il cui autista è morto nell’impatto.

Secondo le informazioni che arrivano dagli inquirenti, a perdere la vita è stato un uomo di 44 anni, francese, Mondesi Thierry Christophe, nato in Francia nel 1981. Gli inquirenti stanno vagliano i rilievi fatti sul luogo dell’incidente e le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza posizionate sul tracciato: da capire la dinamica che ha portato al violentissimo impatto avvenuto in un tratto dove persiste un cantiere con relativo scambio di carreggiate.

I tanti feriti – almeno una ventina – sono stati soccorsi e medicati in diversi ospedali, tra Savona, Ovada e Genova. Al San Martino sei i ricoverati, di cui solo due al momento sono stati dimessi. Per gli altri quattro sono in corso valutazioni di ortopedici e medici. Le nazionalità coinvolte sono diverse, tra italiani, cinesi, francesi e ivoriani.

