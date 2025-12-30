Incidente mortale in A26, è francese l’autista del pullman morto nello schianto. I feriti ricoverati tra Genova, Savona e Ovada

Genova. Proseguono le indagini per accertare la dinamica del terribile incidente che la notte scorsa, sulla A26, ha visto coinvolti in un maxi tamponamento un tir, tre vetture e un pullman, il cui autista è morto nell’impatto.

Secondo le informazioni che arrivano dagli inquirenti, a perdere la vita è stato un uomo di 44 anni, francese, Mondesi Thierry Christophe, nato in Francia nel 1981. Gli inquirenti stanno vagliano i rilievi fatti sul luogo dell’incidente e le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza posizionate sul tracciato: da capire la dinamica che ha portato al violentissimo impatto avvenuto in un tratto dove persiste un cantiere con relativo scambio di carreggiate.

I tanti feriti – almeno una ventina – sono stati soccorsi e medicati in diversi ospedali, tra Savona, Ovada e Genova. Al San Martino sei i ricoverati, di cui solo due al momento sono stati dimessi. Per gli altri quattro sono in corso valutazioni di ortopedici e medici. Le nazionalità coinvolte sono diverse, tra italiani, cinesi, francesi e ivoriani.