Incidente tra auto e bici a Lavagna, ventenne in ospedale in gravi condizioni

Il ragazzo stava pedalando in via Moggia quando, per motivi ancora da chiarire, si è scontrato con il mezzo pesante

Lavagna. Un ragazzo di vent’anni è stato portato con urgenza in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un incidente con un camion avvenuto in via Moggia, a Lavagna.

Il ventenne stava pedalando quando, per motivi ancora da chiarire, si è scontrato con il mezzo pesante. Sul posto sono intervenute l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa di Lavagna: il ragazzo ha riportato un trauma cranico e una grave ferita a una mano.

Presenti anche i carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente.

