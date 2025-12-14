Incidente in A10 tra Prà e Arenzano, un ferito in codice rosso al villa Scassi. Code verso Savona

Genova. Un brutto incidente si è verificato questo pomeriggio poco dopo le 17.30 in A10 – direzione Ventimiglia – tra lo svincolo della A26 e Arenzano.
Secondo le prime informazioni ci sarebbe una macchina coinvolta per dinamiche ancora da accertare. Due le persone ferite: una di queste è stata portata poi al pronto soccorso del Villa Scassi in codice rosso.
Sul posto, oltre all’ambulanza e ai medici del 118 anche i vigili del fuoco, che hanno fornito assistenza per recuperare il ferito rimasto intrappolato nell’abitacolo. Sulla tratta si stanno verificando code in direzione di Savona.