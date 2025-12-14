  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Rallentamenti

Incidente in A10 tra Prà e Arenzano, un ferito in codice rosso al villa Scassi. Code verso Savona

Una persona che viaggiava su quest'auto è rimasta ferita in maniera seria, portata poi al pronto soccorso del Villa Scassi in codice rosso

Generico dicembre 2025
Foto d'archivio

Genova. Un brutto incidente si è verificato questo pomeriggio poco dopo le 17.30 in A10 – direzione Ventimiglia – tra lo svincolo della A26 e Arenzano.

Secondo le prime informazioni ci sarebbe una macchina coinvolta per dinamiche ancora da accertare. Due le persone ferite: una di queste è stata portata poi al pronto soccorso del Villa Scassi in codice rosso.

Sul posto, oltre all’ambulanza e ai medici del 118 anche i vigili del fuoco, che hanno fornito assistenza per recuperare il ferito rimasto intrappolato nell’abitacolo. Sulla tratta si stanno verificando code in direzione di Savona.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.