Incidente in A10, ferito un camionista: traffico in tilt in direzione ponente

Savona. Traffico in tilt in A10 tra Varazze e Celle verso ponente a causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria Varazze. Si registrano 9 chilometri di coda nel tratto interessato.

Il sinistro si è verificato poco prima delle 14.30 e, secondo le prime informazioni, ha visto coinvolto un mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Varazze e l’automedica del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale ed il personale di Autostrade.

Il conducente, un uomo di 50 anni, è rimasto ferito e perciò è stato trasferito in codice rosso al San Paolo di Savona: nell’impatto ha riportato la frattura di un femore.

Il casello di Varazze è chiuso al traffico verso Ventimiglia. L’entrata consigliata per chi deve dirigersi a ponente è quella di Celle Ligure. In alternativa si consiglia di uscire ad Arenzano ed attraverso la viabilità ordinaria rientrare a Celle Ligure.

Incidente in tardo pomeriggio anche sulla A10 in direzione levante tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7. Segnalata coda a partire da Genova Pegli e una persona ferita in codice giallo.