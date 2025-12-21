Incidente alla Foce, scontro auto-moto in piazza Palermo: 54enne sbalzato finisce in ospedale

Genova. Incidente stradale poco dopo le 11.00 in piazza Palermo, alla Foce. Per cause da accertare, uno scooter che percorreva la strada in direzione centro e un’auto proveniente dal senso opposto si sono scontrati semi-frontalmente.

Nell’impatto il conducente del mezzo a due ruote, un 54enne, è stato sbalzato di circa cinque metri insieme alla moto, rovinando sull’asfalto. Per fortuna non è stato urtato da altri mezzi in transito.

L’ambulanza della Croce Bianca Genovese non si è dovuta spostare neanche di un millimetro poiché il sinistro è avvenuto esattamente davanti alla sede della pubblica assistenza e i soccorritori sono stati richiamati all’esterno dal rumore dell’urto. L’equipaggio in quel momento si trovava in sede ed è potuto intervenire immediatamente.

Il 54enne è stato posto su una barella spinale e condotto in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Galliera con dolore al collo e alla schiena.

Nessuna conseguenza per la conducente dell’auto, una donna di 74 anni. Tuttavia i danni al mezzo sono stati rilevanti.

Sul posto la polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità, congestionata in entrambe le direzioni. L’incidente è avvenuto in concomitanza con il mercato straordinario di piazza Palermo che sta richiamando un notevole afflusso di veicoli e pedoni.