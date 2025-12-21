  • News24
Schianto

Incidente alla Foce, scontro auto-moto in piazza Palermo: 54enne sbalzato finisce in ospedale

È successo esattamente di fronte alla sede della Croce Bianca: soccorsi immediati, l'uomo è stato accompagnato al Galliera in codice giallo

Generico dicembre 2025

Genova. Incidente stradale poco dopo le 11.00 in piazza Palermo, alla Foce. Per cause da accertare, uno scooter che percorreva la strada in direzione centro e un’auto proveniente dal senso opposto si sono scontrati semi-frontalmente.

Nell’impatto il conducente del mezzo a due ruote, un 54enne, è stato sbalzato di circa cinque metri insieme alla moto, rovinando sull’asfalto. Per fortuna non è stato urtato da altri mezzi in transito.

L’ambulanza della Croce Bianca Genovese non si è dovuta spostare neanche di un millimetro poiché il sinistro è avvenuto esattamente davanti alla sede della pubblica assistenza e i soccorritori sono stati richiamati all’esterno dal rumore dell’urto. L’equipaggio in quel momento si trovava in sede ed è potuto intervenire immediatamente.

Il 54enne è stato posto su una barella spinale e condotto in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Galliera con dolore al collo e alla schiena.

Nessuna conseguenza per la conducente dell’auto, una donna di 74 anni. Tuttavia i danni al mezzo sono stati rilevanti.

Sul posto la polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità, congestionata in entrambe le direzioni. L’incidente è avvenuto in concomitanza con il mercato straordinario di piazza Palermo che sta richiamando un notevole afflusso di veicoli e pedoni.

