Genova. Incidente in via Montevideo, alla Foce, martedì mattina, dove un motociclista è stato tamponato da un’auto ed è finito contro un camion fermo a marine della strada.

A intervenire è stata un’ambulanza della Croce Bianca Genovese che stava passando proprio in via Montevideo, diretta verso un trasporto sanitario, ed è stata fermata da alcuni passanti.

Il motociclista, un 38enne, nell’urto contro il mezzo pesante è stato sbalzato dal mezzo finendo sul marciapiede. L’equipaggio a bordo dell’ambulanza è subito intervenuto per stabilizzarlo, chiamando poi un’altra ambulanza che ha portato il ferito in codice giallo presso il pronto soccorso del Policlinico San Martino per dolore costale e sospetti traumi minori.

Nessuna conseguenza per il conducente dell’auto. Sul posto la Polizia Locale con le pattuglie territoriali, il traffico è stato deviato sulla sola corsia bus con ovvie ripercussioni sulla viabilità della zona, già messa a dura prova dalla giornata di maltempo. Tratto da bonificare a causa della perdita di sostanze viscide.