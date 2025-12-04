  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Nel pomeriggio

Incidente a Davagna, auto finisce in una scarpata: nonno e nipote in ospedale

L’incidente è avvenuto in via Sottana, nell’omonima località. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto con esattezza, ma l’uomo alla guida ha perso il controllo dell’auto

vigili del fuoco e ambulanza

Davagna. Incidente stradale nel primo pomeriggio di giovedì a Davagna, dove un’auto su cui viaggiavano nonno e nipote è finita in una scarpata.

L’incidente è avvenuto in via Sottana, nell’omonima località. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto con esattezza, ma l’uomo alla guida ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada precipitando per diversi metri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e diverse ambulanza, oltre all’elisoccorso Drago. Il bambino è stato portato al Gaslini in codice giallo, il nonno con l’elicottero all’ospedale San Martino in codice rosso.  Non sarebbe in pericolo di vita.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.