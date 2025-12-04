Incidente a Davagna, auto finisce in una scarpata: nonno e nipote in ospedale

Davagna. Incidente stradale nel primo pomeriggio di giovedì a Davagna, dove un’auto su cui viaggiavano nonno e nipote è finita in una scarpata.

L’incidente è avvenuto in via Sottana, nell’omonima località. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto con esattezza, ma l’uomo alla guida ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada precipitando per diversi metri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e diverse ambulanza, oltre all’elisoccorso Drago. Il bambino è stato portato al Gaslini in codice giallo, il nonno con l’elicottero all’ospedale San Martino in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita.