Motociclista si schianta nella notte nel tunnel di Caricamento, è gravissimo

Genova. Un grave incidente di moto è avvenuto intorno alle 3 del mattino nel tunnel di Caricamento, nel centro di Genova.

L’uomo, di circa 40 anni, alla guida di uno scooter, ne ha perso il controllo per motivi da chiarire mentre percorreva la carreggiata in direzione levante.

Si è trattato di un incidente autonomo. Non risultano altri veicoli coinvolti ma non ci sono testimoni che aiutino a risalire alla dinamica.

Nell’impatto l’uomo ha riportato un trauma cranico e quando sono arrivati l’automedica del 118 e i militi della Croce Verde, le sue condizioni risultavano gravissime.

Il ferito è stato intubato e portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.

Il sottopasso di Caricamento è stata chiusa dalla polizia locale per i rilievi e per metterla in sicurezza per circa due ore, dalle 3 alle 5 e poi riaperta solo in direzione ponente fino alle 9.30 circa. Al momento la viabilità è stata ripristinata.