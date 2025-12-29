Con la moto centra un’auto che sta svoltando: centauro al pronto soccorso del San Martino

Genova. Ancora un brutto incidente questo pomeriggio sulle strade di Genova, dove una moto si è schiantata contro un’auto durante una manovra di svolta tra corsie. L’episodio è avvenuto poco prima delle 19 in via Oreste de Gasperi ad Albaro.

Secondo le prime ricostruzioni lo scooter e l’auto stavano procedendo nella medesima direzione quando la vettura ha improvvisamente svoltato a sinistra, rendendo inevitabile lo scontro con la moto che sopraggiungeva da dietro.

Sul posto i medici del 118 e l’ambulanza della Squadra Emergenza ODV: ad avere la peggio il centauro, un uomo di circa 40 anni, trasportato poi in codice giallo al pronto soccorso del San Martino con traumatismi alle gambe.